鉅亨美股雷達：Meta盤後將公布財報 Alphabet盤前跌逾4%

美股重要看點：

多家美企將在盤後公布財報，包含 Meta(FB-US)、高通 (QCOM-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.761%，美股期貨週三 (27 日) 上揚，道瓊期貨漲 0.93%，標普 500 期貨漲 0.69%，那斯達克 100 期貨漲 0.55%。

中國的新冠病毒病例激增、對俄烏戰爭發展的擔憂以及央行為應對通膨上升而收緊政策，都打壓了投資人情緒。

MarketWatch 彙整標普 500 和那斯達克 100 指數，從 519 檔股票和美國存託憑證 (ADR) 中找出跌最慘的個股，其中 21 檔已自 52 周盤中高點崩跌至少 50%。

跌幅前五大者依序為拚多多 ADR(PDD-US)，跌 75.9%；Zoom(ZM-US)，跌 75.8%；DocuSign(DOCU-US)，跌 73.2%；Paypal(PYPL-US)，跌 73%；Netflix(NFLX-US)，跌 71.7%。科技五巨頭之一的 Meta(FB-US) 以 52.9% 跌幅排第 17 位。

俄烏衝突方面，俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergey Lavrov) 周一 (25 日) 表示，核戰的威脅非常嚴重，不應低估風險，西方盟國與俄羅斯之間的緊張局勢正在加劇。

俄羅斯總統普丁 (President Vladimir) 上月以切斷供應作為脅迫手段，要求對俄不友好國家以盧布支付天然氣，普丁當時設定 4 月 1 日為最後期限，但期限屆滿後並未立即斷供。

波蘭和保加利亞政府表示，俄羅斯能源巨頭 Gazprom 已通知自周三 (27 日) 起停止向兩國供應天然氣，顯示由俄烏戰爭引爆的政治和能源供應衝突即將升級。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 周二 (26 日) 發布報告，到 2022 年 2 月，美國約有 58% 人口感染過新冠病毒，較 2021 年 12 月的 34% 幾乎翻倍。

不過，CDC 主任 Rochelle Walensky 表示，美國確診的比例上升，住院人數的上升幅度很小，死亡人數仍在下降。即使那些住院的人群裡，需要輔助氧氣的使用減少了，ICU 也減少。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月商品貿易帳 (億美元)，預估 - 1050，前值 - 1066

美國 3 月成屋簽約銷售指數 (%)，前值 - 5.4

重要個股動態：

受 YouTube 廣告營收疲軟與俄烏戰爭引發的經濟動盪拖累，Alphabet(GOOGL-US) 周二 (26 日) 美股盤後公布 2022 會計年度第一季財報，營收、獲利雙雙遜於預期，盤後股價聞訊挫逾 6%，該公司並宣布 700 億美元的庫藏股計畫。週三盤前跌 4.21%。

根據財報，Alphabet Q1 營收年增 23% 至 680.1 億美元，遜於市場預期，且營收年增率創下 2020 年底以來最低，稀釋後 EPS 年減 6% 至 24.62 美元，同樣未達預期。

Google 財務長 Ruth Porat 表示，暫停在俄羅斯商業活動對公司營收帶來衝擊，歐洲廣告銷售也出現回落，總體經濟環境存在許多不確定性。

GOOGL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在投資人擔憂執行長馬斯克可能為併購推特而拋售持股等三大利空夾擊下，特斯拉股價周二 (26 日) 大跌 12%，市值一日失血 1260 億美元。路透推算，馬斯克個人的特斯拉持股價值單日也折損 210 億美元，相當於他對推特併購案承諾自掏腰包的金額。

特斯拉 (TSLA-US) 周二收低 12.2% 至每股 876.42 美元。從馬斯克揭露推特持股算起，特斯拉股價累計崩跌 23%，和科技股拋售潮同步。

National 證券公司首席市場策略師 Arthur Hogan 說：「特斯拉今天遭到三重打擊，除了出售個人持股以及高成長股普遍賣壓之外，投資人也擔心馬斯克可能分散注意力、或是板凳深度不足以面對新挑戰。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

半導體大廠德州儀器 (Texas Instrument) 周二 (26 日) 盤後公布的第 1 季營收和獲利均優於市場預期，但受到中國封城影響，德儀將第 2 季營收預測大砍 10%，財測不如分析師所料。週三盤前跌 3.49%。

德儀在 2022 會計年度第 1 季 (3/31 止)，營收年增 14% 至 49 億美元，優於分析師預估的 47.4 億美元，主要由汽車和工業部門帶動。該季淨利年增 26% 至 22 億美元，折合每股盈餘為 2.35 美元，高於市場預估的 2.18 美元。

展望本季，德儀預估第 2 季 (6 月為止) 營收介於 42 億到 48 億美元，低於分析師所估的 49.6 億美元，每股盈餘介於 1.84 至 2.26 美元，也不如市場平均預期的 2.28 美元。