台積電法說消弭雜音 外資按讚平均目標價超過700元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說報佳音，財報、財測與今年營收展望均優於預期，外資也給正面評價，維持「優於大盤」或「買進」評等，但考量半導體產業本益比下滑，5 家外資下修目標價、1 家上調，目標價介於 550 元至 850 元間，以 12 家外資平均目標價 708 元來看，股價還有 4 成上漲空間。

歐系外資表示，雖然台積電並未看到下半年需求明顯放緩跡象，但受客戶庫存修正影響，預估台積電明年產能利用率將由今年的超過 100%、下降至 91-93%，上調今年營收成長預估至 36%，考量需求面臨不確定性，下調明年營收增幅預估，由 15% 下修至 12%，目標價維持 850 元。

看法最保守的日系外資預期，此次半導體產業庫存修正不會像網路泡沫化、或金融危機時硬著陸，台積電面對庫存修正或宏觀環境逆風等變化，較其他同業更具彈性，但認為此時要抄底還需耐心等待，目標價由 650 元降至 550 元。

另一家日系外資指出，即便產業面臨庫存修正，台積電仍預估明年上半年產能利用率將維持健康水準，但近期股價下挫情況已近似 2008 年金融海嘯時，與其他半導體同業相較，台積電股價已明顯遭超賣，上調今、明年 EPS 預估分別 11%、5%，看好台積電表現將持續優於同業，但因半導體產業估值下滑，將目標價由 850 元下調至 700 元。

整體而言，各大外資對台積電法說公布的第二季亮眼財報，及釋出優於預期的第三季財測，並上調今年營收展望、維持長期營收成長及毛利率目標等，均正向看待，看好即便宏觀環境存在逆風，短期產業面臨庫存修正，但台積電擁先進製程領先地位，長期營運成長動能無虞。