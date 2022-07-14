〈台積電法說〉Q4營收持續向上 打破市場憂心恐下滑傳言

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，上調今年美元營收成長預估至 34-36%，財務長黃仁昭也說，第四季營收將持續向上，打破外界憂心隨著半導體產能鬆動，台積電第四季業績恐較第三季下滑的傳言。

台積電今年上半年累計營收達 357.25 億美元，並預估第三季營收約 198-206 億美元，季增幅中位數約 11.2%，優於市場預期，全年估成長 34-36%。

市場原預估，隨著客戶庫存去化壓力浮現，各晶片大廠下調投片量，台積電最快第四季產能就無法維持滿載，估 7 奈米與 6 奈米可能降至 95-99%，8 吋產能則降至 98-99%。隨著台積電釋出第四季業績將持續成長的展望，也間接打破市場疑慮。

對於市場傳言蘋果砍單，分析師提問高階手機客戶庫存修正情況，總裁魏哲家今日也表示，並未看到高階手機庫存調整或客戶庫存升高跡象，並強調高效運算需求持續強勁，看好將成驅動營運長期成長的主要引擎。

從台積電上半年表現來看，高效運算已連續兩季超越智慧型手機，成為營收占比最大的平台，第一季占比達 41%、超越手機的 40%，第二季高效運算更達 43%、手機則跌破 4 成大關；從營收來看，高效運算第一季大增 26%，第二季也成長 13%，連兩季業績增幅達雙位數。

不過，近來半導體產業景氣修正態勢已確立，魏哲家也坦言，觀察到供應鏈採取行動降低庫存水位，預估客戶庫存調整將延續至明年上半年。

明年隨著晶圓代工產能陸續開出，並在 2024 年、2025 年達到高峰，更加劇產業對台積電成熟製程擴產計畫恐面臨產能過剩的疑慮。台積電並未提及相關議題，但魏哲家在談到消費終端市場需求轉弱時強調，台積電擁技術領先及差異化、高效運算的強大產品組合，及與客戶的策略夥伴關係等三大關鍵因素，驅動結構性需求強勁成長。

魏哲家也說，台積電資本支出都是根據長期需求來規劃，且與客戶緊密合作，並兩度強調對特殊製程產能擴充計畫「非常有信心」。