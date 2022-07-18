00878股東數超過57萬人 上市近兩年成長逾7倍

今 (2022) 年受高通膨及貨幣政策影響市場波動明顯放大，具高殖利率保護的高股息類股，有望成為高震盪時代的資金避風港。據統計，今年以來，國泰永續高股息 ETF (00878-TW) 股東人數成長最為顯著，而上市近兩年以來股東數更是大舉成長逾 7 倍。

根據臺灣集中保管結算所資料，今年以來 ETF 受益人數變化，以國泰永續高股息 ETF 總共增加 29.09 萬人；00878 為市面上唯一結合「ESG + 高股息」的台股 ETF，因此自上市以來強力吸金，本週 (7/20) 將迎來掛牌上市 2 週年，00878 受益人數從上市的 69,824 人成長至今 577,070 人，成長幅度超過 726%，且躍升為國內受益人數排名第二大的 ETF。

由於現階段市場多空交戰下，台股反覆來回震盪，投資人急於尋找低波抗震的標的，根據 Bloomberg 資料可發現，台灣主要指數近一年含息報酬率與波動度表現中，台灣加權指數波動度為 16.56%、報酬率為 - 13.02%，而同期間，00878 所追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數波動度為 11.48%，報酬率 - 1.18%，表現更加突出，展現出低波抗跌優勢。

展望台股，今年上半年台灣加權指數下跌 3393 點，上市股票市值蒸發達新台幣 10.1 兆元，皆為歷年同期最差，市場恐慌氛圍濃厚、信心不足，但上週國安基金決議啟動穩定股市措施進場護盤，也為台股注入活水。法人分析，隨著高通膨及企業獲利放緩的利空已逐漸反應在股價上，加上大型權值股對長期營運依舊樂觀下，預計外資下半年續賣空間有限，台股在融資大幅減肥、經濟基本面仍穩健下，投資價值浮現。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑表示，由於台灣外銷持續暢旺，6 月出口金額為 422 億美元，年增 15.2%，連 24 紅，已締造近 10 年來正成長最長週期，顯示台股基本面表現依舊穩健，加上國際股市近期有逐步回穩跡象，有望延續反彈結構。