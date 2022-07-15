外資今大賣金控股 買超台積電等晶圓三雄

台股今 (15) 日指數上漲 112.1 點或 0.78%，三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合賣 84.51 億元，外資買超台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 及力積電 (6770-TW) 等晶圓代工族群，不過大賣金控股。

今天集中市場外資及陸資賣超 111.71 億元，投信買超 29.89 億元，自營商賣超 2.69 億元；在期貨市場外資交易淨口數為空單 877 口，未平倉合約淨口數為空單 568 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為華通、金寶、遠傳、台積電、昇陽半導體、三陽工業、力積電、大同、聯電、中華電；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股為群創、中信金、華航、台新金、元大金、富邦金、新光金、開發金、中鋼、國泰金。

今天集中市場投信買超較多的個股為，華通、鴻海、金像電、大聯大、晶技、智邦、台灣高鐵、啟碁、遠東新、創意；今天集中市場投信賣超較多的個股為遠傳、長榮航、中信金、中華電、華航、美時、永豐金、慧洋 - KY、兆豐金、上緯投控。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，聯電、微星、中鋼、富邦金、華新、華通、佳世達、亞泥、友達、台積電；今天集中市場自營商買超較多的個股為，長榮、長榮航、中興電、合庫金、建漢、華南金、宏碁、群創、大同、康舒。

證券分析師黃溪成指出，台積電第二季的獲利表現亮眼，加上國安基金護盤，為台股挽回人氣及信心，預計本月底美國聯準會 (Fed) 開會前，台股仍有喘息或續彈的空間，先看月線 14763.91 點反壓。