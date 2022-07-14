〈台積電法說〉財測亮眼上調今年營收展望 ADR早盤逆勢勁揚逾1%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (14) 日召開法說，第二季財報、第三季財測均優於市場預期，並上調全年營收增幅至 34-36%，營收可望逐季創高到年底；由於市場憂心美國聯準會 (Fed) 恐更激進升息，美股四大指數全面下挫，台積電 ADR 開盤股價受壓抑，開低後翻紅向上，一度勁揚超過 1%。

台積電受惠漲價效益帶動，加上先進製程放量，及新台幣貶值助攻，雙率飛越財測，毛利率衝上 59.1%，逼近 6 成大關，單季獲利 2370.3 億元，季增 16.9%，年增 76.4%，每股純益 9.14 元，優於市場預期，毛利率、獲利與 EPS 再登峰，上半年純益年增超過 6 成，每股大賺 16.96 元。

台積電預估，第三季營收將達 198-206 億美元，季增幅中位數約 11.2%，優於市場預期，毛利率估 57.5-59.5%，有機會再超越第二季的 59.1%，高標逼近 6 成大關。

台積電總裁魏哲家表示，雖然消費性電子需求疲弱，部分客戶面臨庫存調整，但車用、資料中心需求穩健，上調今年美元營收成長預估值至成長 34-36%，意即第四季營收將持續向上，打破市場憂心業績恐較第三季下滑的傳言，並重申未來幾年營收年複合成長率 (CAGR)15-20% 的目標。

不過，魏哲家也坦言，由於智慧型手機、個人電腦和消費終端市場需求轉弱，已看到供應鏈採取行動降低庫存水位，預期庫存調整將延續至明年上半年。

台積電原預估，今年資本支出將達 400-440 億美元，但台積電表示，由於供應商受疫情造成的缺工、缺料等因素影響，導致先進製程、成熟製程設備交期均拉長，部分資本支出遞延至明年，預估今年金額將接近 400 億美元。

