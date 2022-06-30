OPEC+維持8月增產目標 9月計畫懸而未決

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四（30 日）表示，將維持 8 月每日 64.8 萬桶的增產目標，但並未對 9 月的增產計畫進行討論，下次 OPEC + 會議將於 8 月 3 日召開。

有報導稱，由於除沙烏地阿拉伯及其鄰國外的大多數成員國都無法提高產量，這一決定在很大程度上只是象徵性的。

近幾個月來，OPEC + 越來越落後其生產目標，向市場投放的石油量明顯低於承諾水準，對穩定油價幾乎沒有起到作用。

OPEC + 閒置產能引外界質疑

分析師與能源產業高層質疑 OPEC + 的閒置產能是否如一些市場參與者期望的那樣多，市場對供應短缺的擔憂已超過對經濟衰退的擔憂。

石油分析師 Neil Atkinson 周四受訪時表示，沙國、阿聯等國對閒置產能的預估其實被誇大，他認為到關鍵時刻，這些國家無法像分析師認為的能迅速向市場注入大量產能。

Atkinson 認為阿聯與沙國的日產量可能達到 150 萬桶左右，但目前最大的問題是數據缺乏透明度，他也稱法國總統馬克宏可能是最接近真相的人。

本周稍早時馬克宏曾向美國總統拜登表示，阿聯與沙國幾乎無法增加石油產量。不僅阿聯目前正以最大產能生產，而且沙國也只有另外日產 15 萬桶的備用產能。

殼牌 (SHEL-US) 執行長 Ben van Beurden 日前表示，石油與天然氣市場供應越來越緊張，認為目前油價有一些令人擔憂的因素，並指出閒置產能有限的問題。他強調，雖不清楚 OPEC + 有多少閒置產能，但可能沒有外界預估的多。

三菱日聯新興市場研究主管 Ehsan Khoman 表示，從全球角度來看，閒置產能非常少，OPEC + 沒有提高原油產量的能力。

不過有報導指出，沙國與阿聯的官方數據恰好相反，前者目前的日產量為 1,050 萬桶，而後者目前的日產量約為 300 萬桶。

然而，目前交易員更關心的是沙國與阿聯將如何部署剩餘的備用產能，這一選擇可能取決於拜登下個月出訪沙國行程。

供應中斷危機逐漸浮現

交易商與煉油商擔心，全球有多少石油儲備可以應付緊急供應中斷，本月利比亞的貨運暫停與厄瓜多的抗議活動凸顯這一危機。此外，根據 國際能源署（IEA）數據，僅對俄國制裁造成的出口損失就可能超過兩國所擁有的供應緩衝。

截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨下跌 1.43%，至每桶 114.60 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 2.82%，至每桶 106.68 美元。