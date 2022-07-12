OPEC月報：展望2023年石油市場吃緊狀況仍難以緩解

石油輸出國家組織（OPEC）公布的 7 月月報顯示，石油市場供應短缺情形並未得到緩解。雖然 OPEC 實現增產，但其總產量仍遠低於協議量。

在月報中，OPEC 首度對 2023 年原油市場供需狀況作出展望，該組織認為，明年全球石油需求成長將超過供應量的成長 100 萬桶。

為填補這一缺口，OPEC 需要大幅提高產量，但是投資不足、政治不穩定等因素影響，其成員國 6 月產量已遠遠低於協議產量。

對於 2023 年石油供需看法，OPEC 與國際能源署（IEA）一致，IEA 也預測石油市場供應仍將處於緊張狀態。

OPEC 的 6 月產量月增 23.4 萬桶 / 日

OPEC 月報數據顯示，OPEC 在 6 月總產量為每日 2,871.6 桶，月增 23.4 萬桶 / 日，原油產量增加主要由沙烏地阿拉伯、阿聯、伊朗、科威特與安哥拉貢獻，而利比亞與委內瑞拉的產量下降。

在利比亞政治動盪、安哥拉、奈及利亞等國因投資不足等原因產能受限的背景下，儘管 OPEC6 月實現增產，但其總產量仍低遠低於協議量。

圖片來源：OPEC 月報

維持 2022 年全球原油需求增速預期

由於新冠疫情捲土重來、地緣政治持續衝突，OPEC 預估 2022 年下半年石油需求將減少。不過上半年經濟合作暨發展組織（OECD）主要消費國石油需求強於預期，OPEC 預估 2022 年全球原油需求年增 336 萬桶 / 日，較上月持平。

圖片來源：OPEC 月報

估 2023 年全球原油需求成長 270 萬桶 / 日

OPEC 認為，2023 年地緣政治的改善及新冠疫情的緩解將提振石油消費，同時預估全球原油需求年增 270 萬桶 / 日，而 OPEC 以外的供應量僅增加 170 萬桶 / 日。這意味著 2023 年 OPEC 還需要增產 100 萬桶 / 日才能匹配供需。

OPEC 預估，2023 年全球總需求將達到 1.03 億 / 日，為平衡供需，OPEC 需要在 2023 年平均每天生產 3,010 萬桶石油，較 6 月產能高出 138 萬桶 / 日。

圖片來源：OPEC 月報

拜登將出訪中東敦促增產

拜登本周將出訪中東，向產油國喊話增產緩解危機，並計劃在沙國停留，但許多分析人士預估，海灣地區的石油出口國將謹慎分配剩餘的閒置產能。

美國國家安全顧問蘇利文日前曾表示，美國認為 OPEC 有提高產量的空間，儘管最終要由成員國決定採取何種策略。

RBC Capital Markets LLC 稱，如果拜登確實說服沙國與阿聯提供一些額外供應，這一舉措可能會在 8 月 3 日的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議上正式確定。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 7.04%，至每桶 99.58 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 7.3%，至每桶 96.43 美元，雙雙跌破百元大關。