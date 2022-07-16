自克里米亞出口激增 小麥跌回俄烏戰爭前低點

芝加哥小麥期貨近來持續下跌，已經回到俄國 2 月入侵烏克蘭以前的低點，有助於緩解 40 年來最嚴重的糧食通膨。跡象顯示，儘管戰事未止、「黑海走廊」談判還沒有結果，小麥仍持續從俄國監併的克里米亞供應到市場上。

跡象顯示，克里米亞的小麥出口規模是往年平常水準的 50 倍，這很可能是烏克蘭被竊取的小麥持續出口到其他國家。

「四方會議」本周在伊斯坦堡登場，烏克蘭、俄羅斯和土耳其談判代表和聯合國官員希望透過會談，讓烏克蘭穀物能再次從黑海主要的敖德薩 (Odesa) 出口。

芝加哥小麥期貨周五 (15 日) 盤中重挫達 3.7%，今年以來的漲幅全吐光，尾盤跌勢收斂，仍較前日下跌 1.8%，報每英斗 7.81 美元，也比 2 月接近 13 美元的歷史高點低了四成。

根據預測，美國今年小麥有望豐收，俄國的收成量可能攀升。Frontier Futures 穀物經紀商 Adam Knosalla 說：「市場正在尋找需求何在。」

芝加哥的玉米和黃豆期貨周五雙雙小漲，交易員正在評估乾燥天氣對農作物的影響。

歐洲本周遭熱浪侵襲，法國氣象局表示，氣溫將從周日開始升高，部分地區下周可能出現攝氏 40 度高溫。此外，美國約三分之一玉米田遭乾旱影響，農業部警告，位於西部的主要玉米種植區即將面臨高溫考驗。這些消息都不利進入重要生長期的玉米田。