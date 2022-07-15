美國估沙國不會立刻提高石油產量 國際油價小幅走高

在聯準會（Fed）升息幅度可能會低於預期之際，路透周五（15 日）援引一名美國官員消息報導，預估沙烏地阿拉伯不會立刻提高石油產量，消息傳出後國際油價小幅走高。

截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.57%，至每桶 101.64 美元；8 月到期的西德州原油期貨上漲 2.58%，至每桶 98.26 美元。

美總統拜登本周開啟任內首次的中東之行，出訪以色列、約旦河西岸與沙烏地阿拉伯，目的是說服沙國等海灣產油國大幅增產。

美國國內油價自去年以來不斷飆升，也是通膨高漲的元兇之一。拜登為抑制油價曾多次釋出戰略石油儲備（SPR）但效果不大，而俄烏衝突爆發後，西方國家禁運俄國能源更是造成巨大的供應缺口。

雖然拜登不會就提高石油產量發表任何公開聲明，但根據官員透露，預估沙國不會立刻提高石油產量，將關注下次石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）會議結果。

不過根據市場分析，拜登想說服產油國大幅增產相當困難。沙國曾一再重申不會單方面採取行動。美國戰略與國際研究中心高級研究員 Ben Cahill 表示：「沙特的產量似乎不太可能激增，預計沙國會發表一些無關痛癢的聲明，例如承諾幫助平衡全球石油市場、滿足全球需求、支持經濟增長和維護進口國穩定。」

另一方面，阿聯總統 Sheikh Mohammed bin Zayed 的外交顧問 Anwar Gargash 周五也表示，阿聯希望石油市場更加穩定，並遵守 OPEC + 的決定。

與此同時，在俄烏衝突的關係處理上，海灣國家也一直避免在美俄兩國間選邊站。有媒體表示，沒有跡象表明沙國準備犧牲與俄國長期關係，以換取回應拜登石油要求所獲得的短期外交利益。

此外，Fed 在 7 月升息 4 碼（100 個基點）的預期降溫對油價形成支撐。Fed 鷹派官員布拉德昨日表示，支撐本月升息 3 碼，另外理事華勒也發表同樣觀點，稱 3 碼已經是很大升息幅度，市場預估升息 4 碼有點冒進。

與此同時，分析師預估，市場擔心全球經濟將陷入衰退，屆時需求萎縮，油價將繼續承壓。德國商銀在一份報告中表示：「布蘭特原油本周已跌破每桶 100 美元，鑑於對經濟衰退的擔憂暫時不會減弱，油價可能會繼續下滑。」