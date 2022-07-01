過剩產量消失！汽油價高漲 OPEC+擴大增產恐怕無濟於事

能源價格高漲推動通膨，也令全球經濟陷入困頓，高汽油價令消費大眾苦不堪言，石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 周四決定 8 月增產 64.8 萬桶 / 日，但對於紓解現況恐無濟於事。

全球經濟正要從新冠疫情低谷中反彈回升，即使 OPEC + 已擴大增產，自此前每月增產 43.2 萬桶 / 日的程度拉高，但全球仍「求油」若渴，且 OPEC + 成員國尚無力做到其生產配額。

OPEC + 增產 64.8 萬桶 / 日的行動被視為回應美國拜登總統對其擴大增產的呼籲。下個月因高油價而背負政治壓力的美國拜登總統將首次以首長身分拜訪沙烏地阿拉伯。

全球汽油價格已達到令人痛苦的高位。在美國，油價在本月首次超過每加侖 5 美元，近幾日因經濟衰退前景而稍微下跌。

理論上，OPEC 可通過增產來壓低油價，但許多產油國迄今未能達成集團決定的產量配額，例如奈及利亞和安哥拉長期產量不足，俄羅斯則因俄烏戰爭遭西方制裁，而不斷降低其產量。

根據國際能源署 (IEA) 的數據，OPEC+ 5 月實際產量較協議產量少了 280 萬桶 / 日。根據產量協議，產量不足的生產國可在年底前補足其配額。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 研究報告寫道：「但這當中只有非常少數的國家有能力實現此目標，部分是因為產能有限 (尤其是安哥拉和奈及利亞)，部分因為制裁 (俄羅斯)。因此，諸如沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等擁有閒置產能的國家是否被獲准插手生產，就是問題關鍵。」

然而，就算是沙烏地和阿聯，市場對其究竟還有多少閒置產能表示懷疑，且這兩國拿走其他 OPEC 成員國額度的作法可能也會是集團一大爭議。

根據美國能源資訊署 (EIA) 數據，截至 5 月，非 OPEC 國家的過剩產能較去年同期下降 80%。過剩產能意味 30 天內可上線且持續至少 90 日的石油產量。

EIA 表示，去年過剩產能約有 60% 位於俄羅斯，但如今因為西方制裁，截至今年 5 月，該過剩產能大部分已消失殆盡。

俄烏大戰推漲油價，拉抬全球通膨。本周七大工業國 (G7) 峰會上，美國推動各國對俄羅斯石油進口設置價格上限，試圖抑制價格飆升並減少俄羅斯靠銷售石油獲取的資金。

歐盟是俄羅斯能源的主要進口國，該組織也已批准年底前禁運俄羅斯 90% 原油。