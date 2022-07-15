鉅亨美股雷達：今日將公布多項數據 傳英特爾將調漲晶片價格

美股重要看點：

美國今日將會公布 6 月零售銷售、進口物價指數、紐約 Fed 製造業指數，以及 7 月密大消費者信心指數。花旗 (C-US)、富國銀行 (WFC-US) 等將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.936%，美股期貨週五 (14 日) 上升，道瓊期貨漲 0.47%，標普 500 期貨漲 0.37%，那斯達克 100 期貨漲 0.31%。

市場近日預期聯準會本月很可能會升息 4 碼，以強力壓制 40 年來最高通膨，聯準會鷹派官員週四 (14 日) 接連發聲淡化此預期。

超鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四接受日媒採訪時表示，他更傾向升息 3 碼。

布拉德稱：「我認為 3 碼有很多優點，因為它將基準利率帶到聯準會所認為的中性水平，建議 7 月會議再次升息 3 碼。」他提到，如果聯準會在 7 月會議再度採取同樣的行動 (升息 3 碼)，那將是聯準會連續兩次會議上採取如此大的行動，這是前所未有的情況。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週四也表態傾向升息 3 碼，對升息 4 碼抱持開放態度。「我不希望過度升息，因為 3 碼幅度已經很大了，不要以為沒升 4 碼，就代表聯準會沒有盡責做好工作。」

CME 的 FedWatch 工具週四開盤前顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測，聯準會 7 月升息 4 碼的機率逾 80%，不過隨著盤中鷹派官員接連表態支持升息 3 碼，升息 4 碼的機率瞬間砍半，降至 42% 左右。

美國銀行策略師發表報告表示，美國將於 2022 年下半年進入溫和衰退。美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 等人將標普 500 指數目標俱從 4500 點調降至 3600 點，並指出，經濟衰退期間指數的平均跌幅為 31%。他們表示，標普 500 指數年底前可能出現 3000-3200 點的水平。

策略師們也將 2022 年每股獲利預測從之前的 221 美元調降至 218 美元，將 2023 年每股獲利預期從 230 美元調降至 200 美元，

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月紐約 Fed 製造業指數，預估 - 0.35，前值 - 1.2

美國 6 月零售銷售年率 (%)，前值 8.09

美國 6 月零售銷售月率 (%)，預估 0.8，前值 - 0.3

美國 6 月核心零售銷售月率 (%)，預估 0.6，前值 0.5

美國 6 月進口物價指數年率 (%)，前值 11.7

美國 6 月進口物價指數月率 (%)，預估 0.7，前值 0.6

美國 7 月密大消費者信心指數初值，前值 50

重要個股動態：

中外媒體週四 (14 日) 報導，百度和推特網路上流傳 iPhone 14 Pro Max 機身圖紙，揭密了蘋果新機的尺寸確切數據，暗示這可能是蘋果歷年來鏡頭最嚴重凸出的一代 iPhone。

推特爆料者 ShrimpApplePro 和百度 ID 為蘋果深圳富士康生產員的網友曝光 iPhone 14 Pro Max 的鋁板圖紙，也揭露了蘋果新機的尺寸確切數據。

內容提到，iPhone 14 Pro Max 將配備 6.7 吋具挖孔鏡頭的全螢幕，機身尺寸為 160.71*78.58*7.85 公釐，新機比 iPhone 13 Pro Max 的尺寸 160.8*78.1*7.65 公釐還更胖和更厚，長度短了 0.09 公釐，寬度增加 0.48 公釐。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據《日本經濟新聞》周四 (14 日) 報導，英特爾 (INTC-US) 已經通知客戶，將在今年秋天開始調漲晶片價格，以反映全球通膨造成的成本上揚。漲價產品除了電腦 CPU ，還包括周邊使用的 IC 等，牽涉範圍廣泛。

根據相關人士說法，英特爾除了銷售主力的伺服器和電腦用 CPU 之外，還包括 Wi-Fi 無限網路等通訊用途的晶片產品。

英特爾價格調漲比例因產品而異，目前還未做出最後決定，不過相關人士透露，調漲幅度百分比，少則落在個位數，多則達到 10-20% 以上。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《華爾街日報》 引述知情人士報導，因產品銷售表現不佳，亞馬遜 (AMZN-US) 已開始大幅減少自有品牌商品的銷售數量，甚至討論是否完全撤出自有品牌項目，以緩解監管壓力。

截至 2020 年，亞馬遜自有品牌業務涉及 45 個不同品牌、24.3 萬種商品，這種電商平台身兼賣家的身份長期存在爭議，且近年來備受國會和監管當局批評，因為在和其他第三方賣家競爭的過程中，亞馬遜的自有品牌可能具有不公平優勢。

知情人士表示，面對接踵而來的反壟斷審查，亞馬遜高階主管過去一年認真考慮完全退出自有品牌業務，但高層也決定必要時才會採取行動，且可能將這項決定作為他們面臨監管機構威脅或訴訟時的讓步條件。