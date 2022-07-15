「3碼幅度很大了！」Fed鷹派官員淡化升息4碼預期

市場近日預期聯準會本月很可能會升息 4 碼，以強力壓制 40 年來最高通膨，聯準會鷹派官員週四 (14 日) 接連發聲淡化此預期。

美國 6 月通膨數據火爆，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 不排除本月升息 4 碼的可能性，引發市場激烈震盪。

超鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四接受日媒採訪時表示，他更傾向升息 3 碼。

布拉德稱：「我認為 3 碼有很多優點，因為它將基準利率帶到聯準會所認為的中性水平，建議 7 月會議再次升息 3 碼。」

他提到，如果聯準會在 7 月會議再度採取同樣的行動 (升息 3 碼)，那將是聯準會連續兩次會議上採取如此大的行動，這是前所未有的情況。

聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週四也表態傾向升息 3 碼，對升息 4 碼抱持開放態度。

華勒解釋：「我不希望過度升息，因為 3 碼幅度已經很大了，不要以為沒升 4 碼，就代表聯準會沒有盡責做好工作。」

他也補充道：「我對 7 月會議的基本預期取決於即將出爐的數據，會議之前將發布重要的零售銷售和住房數據發布，如果這些數據明顯超乎預期，我將傾向更大幅度升息。」

市場轉向預測，聯準會本月升 3 碼機率將近 60%。 (圖片：FedWatch)

CME 的 FedWatch 工具週四開盤前顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測，聯準會 7 月升息 4 碼的機率逾 80%，不過隨著盤中鷹派官員接連表態支持升息 3 碼，升息 4 碼的機率瞬間砍半，降至 42% 左右。