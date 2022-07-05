〈房產〉永慶房屋獲「2022台灣服務業大評鑑」金獎十連霸 再次證明「誠實房仲時代」來臨

永慶房屋誠實服務再獲台灣服務業奧斯卡獎肯定！工商時報「2022 臺灣服務業大評鑑」今 (5) 日在台北君悅酒店舉行頒獎典禮，永慶房屋以專業且令人安心的誠實服務，拿下「連鎖房仲業金牌」十連霸殊榮，寫下新台灣房仲業紀錄。

同時，永慶不動產也連續六年拿下「連鎖房仲業銀牌」肯定。同時，加上第一線的房仲經紀人永慶房屋蔡岱錚、永慶不動產林寶元也獲頒「服務尖兵獎」，永慶房產集團一口氣抱走 4 個獎項，蟬聯房仲業最大贏家。

永慶不動產連續 6 年獲得銀獎殊榮。(圖：永慶提供)

永慶房產集團董事長孫慶餘致詞時表示，堅守「先誠實再成交」的永慶房屋獲得十連霸肯定，再次證明「誠實房仲」時代的來臨，也代表消費者的覺醒與勝利！這些年房價的飆漲，讓台灣背上「炒房之島」的汙名，其中黑心房仲聯手投機客賺差價正是炒高房價的兇手之一。永慶房屋不僅為客戶提供透明資訊，更年年推出誠實服務，提供業界唯一的「買賣屋全保障」，就是要給消費者一個公平交易的平台，拒絕讓台灣成為炒房之島。孫慶餘董事長強調：房仲是良心事業，不能只做到合法，更要為消費者權益嚴格把關，這是永慶不變的堅持，也是對台灣房仲業的期許。

房仲唯一金獎十連霸 永慶房屋成業界服務典範

主辦單位表示永慶房屋獲金獎的原因，包括：運用 APP 展示實價登錄行情並分析成交價，展現出專業素養；提供豐富房屋資訊供顧客攜回，並主動介紹「三不政策」與「六大安心保證」，堅持誠實交易讓顧客放心；遇客訴時，經紀人能展現同理心，耐心聆聽顧客意見，並從顧客立場溫暖致歉；經紀人名片和誠實房價報告書上皆清楚揭示免付費抱怨專線，客訴的管道明顯易見。

此外，獲獎「服務尖兵獎」的點評是：耐心解決客訴需求同時主動關切，提醒停車狀況避免被拖吊。清楚說明誠實保障資訊，專業服務讓顧客信任又安心。服務親切有禮，對顧客狀態觀察入微，貼心準備遮陽傘，隨時留心顧客各種需求，除專業讓人信服，更感到窩心。

永慶房屋總經理吳良治分享，孫慶餘董事長的帶領下，「先誠實再成交」已是永慶人的服務 DNA。為保障消費者權益，永慶房屋更在二十多年前就建立「投機客資料庫」，列管短期頻繁交易的投機客，這些年下來推掉的營收商機逾百億；員工購售屋也設有通報機制，嚴格規範員工不得球員兼裁判，短期炒作。

一路堅持提供透明資訊的永慶房屋，也是最積極推動與支持實價登錄政策的房仲品牌，吳良治總經理指出：當年就是孫慶餘董事長主動提供成交行情資料給政府，促成了實價登錄政策上路，之後實價登錄 2.0 修法遇阻時，永慶房屋也是率業界之先，推動成交行情揭露到門牌的業界；集團下的加盟品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也都陸續跟進全面落實，早於政策之前，顯見永慶在保障消費者權益上的領頭羊地位，這些作為也一步步帶領產業進入「誠實房仲時代」。

永慶房產集團包辦 2022 年台灣服務業大評鑑的金獎與銀獎，是房仲業最大贏家。(圖：永慶提供)

年年推誠實服務 今年首創「短期交易熱區地圖」

從保障消費者權益出發，永慶房屋的誠實服務持續升級，2019 年率先推出「實價登錄 3.0－揭露成交行情到門牌」；2020 年提出「兩大誠實房價保證」，保證若未完整揭露成交行情至門牌、造成客戶損失，將提供補償；2021 年則推出業界唯一「真房價保證」，宣示不炒房、不賺差價，若未落實最高將賠償買方 400 萬元、賠償賣方最高 4 倍服務費，提供業界唯一的買賣屋全保障。今年更首創提供賣方的「短期轉售成交地圖」及買方的「一年內成交再上市地圖」，以地圖方式呈現地區內短期重複上市的物件數量，避免消費者以不合理的價格購售屋，成為炒房投機客的受害者。

吳良治總經理指出，因為堅持做對的事，永慶房屋才能獲得服務金牌十連霸、永慶不動產六度蟬聯銀牌，集團更多次包辦前三名，這證明「誠實服務」才是王道。

房仲加盟第一品牌 永慶不動產 6 度奪銀

永慶不動產不僅是永慶房產集團的旗艦加盟品牌，也是房仲加盟的第一品牌，更超越其他直營品牌，連續六年獲得銀獎殊榮。永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，永慶不動產承襲永慶集團的「誠實 DNA」及永慶房屋的成功經驗，從品牌的優勢、最強的科技工具到團隊合作的文化環境，再加上業界最成功運作的聯賣平台，加快成交效率，也提升了消費者的滿意度和指名度。值得一提的是，推行多年的〈實境找房〉、〈線上專人導覽〉等數位賞屋科技，助攻疫情下的零接觸的安心服務，深獲消費者認同。

堅持「先誠實再成交」的永慶房屋，獲台灣服務業大評鑑金獎十連霸的殊榮。(圖：永慶提供)

莊志成總經理強調：做為加盟房仲第一品牌的永慶不動產，全台即將邁向 500 家店的規模，不僅要持續落實「誠實服務」理念，為消費者提供優質且安心的服務，以贏得客戶信賴，更要發揮影響力，帶動產業的變革與提升。