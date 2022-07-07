上半年建商獵地縮手 購地金額594億元年減50%

據商仲業者最新統計，今年上半年台灣大型不動產交易金額共計 1601 億元，其中包括土地交易 896 億元，商用不動產交易 704 億元，此期間土地投資金額年減 36%，建商購地年減 50%，而商用不動產交易額雖較去年同期小幅衰退 7%，仍寫同期次高紀錄。

台灣央行於今年 3 月及 6 月理監事會議決議，各調升政策利率一碼與半碼，至於與房市息息相關的選擇性信用管制，則連續兩季未作調整。世邦魏理仕研究部分析，今年上半年土地買賣，建商購地金額共計 594 億元，比去年同期銳減 50%，其中第二季建商投資金額 254 億元，創 2019 年以來單季最低，反觀自用型買方在擴廠需求驅動下，持續鎖定工業用地，今年上半年合計投入逾 229 億元購買土地，較去年同期成長 60%。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，雖然今年來房市信用管制並未緊縮，且平均地權條例修法已延至 9 月，但在央行連續升息、銀行放貸趨於保守情況下，當前住宅交易市場降溫跡象浮現，預料建商在土地儲備尚屬充裕下，未來數季追價意願將轉弱。

今年上半年前十大土地交易中，3 月南亞 (1303-TW) 以 56.4 億元申購彰濱工業區土地，4 月聯發科 (2454-TW) 斥資 37 億元取得新竹高鐵特區地上權，分別名列第一和第三，反映本土廠商自用需求相對穩定，惟部分地區工業土地價格已高，加以考量全球經濟面臨下行風險，預期下半年自用型買家出手轉轉為謹慎。

今年前六月全台商用不動產市場總投資額達 704 億元，當中以辦公室投資成長最為吸睛，其交易額高達新 270 億元，相較去年同期大增 191%，占總投資額 38%。上半年間工業類型物業（含廠房與廠辦）成交額近 193 億元，占整體交易量 27%，且高達 74% 投資額來自於有自用需求的本土買方。

2022 年上半年保險業者購買力道增強，共投入 227 億元購置商用不動產，相比去年同期成長 49%，標的位置分布於台北、台中及新竹，其中以中國人壽最為積極，今年 1 月購買台中及台北辦公室資產，合計斥資逾 152 億元。

世邦魏理仕台灣資本市場部主管林敬超指出，台灣央行升息決策使得保險業投資不動產最低收益率門檻拉高至 2.47%， 未來保險公司能夠評估的投資標的將有所限縮，部分業者將往南部縣市尋找符合投資限制的物件。