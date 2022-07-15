喜來登竹北經驗 催生中台灣超級豪宅

水湳經貿園區是地產各界一致看好，台中市第一個單價上 3 位數的區域，所指的就是區內緊鄰中央公園、呈半月型的核心商業區「文商段」，全區第一案「豐邑 PARK ONE」，由擁有五星級飯店、自有飯店物業的豐邑機構率先推出，預計導入頂級飯店式服務，業者強調，這裡將是國內頂尖族群的下一個首選。

水湳的「文商段」是台中最受重視的一塊寶地，尚無建築出現，地價就已和七期核心同級，該區私有建築大樓限量 20 餘棟，目前有超過 15 棟高檔大樓已申請建照，蓄勢待發，首發案「豐邑 PARK ONE」，目前成交單價尚在 8 字頭，相對於周邊其他建商預計推案價，基期仍相對低。

萬群地產董事長謝坤成指出，此區發展尚在起步，許多人可能還無法想像未來的情景，若以台中過去的角度來看待，難免覺得這裡「怎麼那麼貴」，「其實園區的前瞻性在國內是前所未有，必須用全國性的角度看待，未來也是台中唯一房價跳脫區域行情的地方，直接與北市並駕齊驅。」

園區的重大建設，從中央公園、綠美圖、國際會展中心、到台灣智慧營運塔等，全都是採國際競圖，而中國醫藥大學在這裡亦禮聘 4 位普立茲克獎得主做設計，整區集合法、瑞、日、美等國際頂尖建築師，是國內唯一，而「文商段」集精品旗艦、零售餐飲、金融商旅於一處，成為水湳園區最精華區塊。

水湳經貿園區的文商段，是台中唯一有機會單價破百萬的區域。(圖：公司提供)

不只水湳園區是國內唯一，台中的發展也最具前瞻性，包括台積電投資總額 1 兆元的擴廠計畫，及水湳、捷運藍線各 1 千億的投資額等。謝坤成表示：「很多人尚未意識到，台灣過去重北輕南的發展態勢現已經反轉，建設、資金、人才不斷南漂，台中早已脫胎換骨，新富豪輩出，南北房價差距將會弭平。」

頂尖富豪未來將往水湳園區文商段集中，所選標的也必備高度水準，目前「豐邑 PARK ONE」的已購客除了在地富豪，也有部分來自竹科的族群，業者指出，豐邑機構長年在新竹推案，已累積一定的影響力，在國內更是唯一有五星級飯店經驗的建設公司，一般建商難以企及。

豐邑多年來與國際星級酒店品牌萬豪集團合作，陸續打造新竹豐邑喜來登大飯店、台中豐邑 MOXY 酒店，亦有自有品牌豐邑逢甲商旅、及豐邑喜來登物業管理，跨足高規格飯店管理的經驗，讓豐邑得以將服務導入住宅，「未來該案的物管團隊，都會事先經歷頂級酒店的訓練，以國際酒店思維，將住宅服務提升至最高層級。」