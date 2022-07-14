特斯拉AI主管辭職 全自動駕駛研發恐生變數

《路透》報導，對特斯拉 (TSLA-US) AI 人工智慧和駕駛輔助科技研發舉足輕重的 Andrej Karpathy 周三 (13 日) 宣布辭職，沒有說明理由。特斯拉執行長馬斯克目標在年底前完成汽車全自動駕駛研發作業，Karpathy 的離去引人關注。

瑞信分析師指出，Karpathy 辭職可能反映出特斯拉的全自動駕駛技術、及 Robotaxi 自動駕駛計程車在進展上的問題。

Karpathy 宣布辭職後，特斯拉股價在盤後交易下跌 1%。

特斯拉周二 (12 日) 證實，該公司將永久關閉設在美國加州聖馬提歐 (San Mateo) 的辦公室，且將裁減 229 名 Autopilot 駕駛輔助系統部門的員工。

曾在聖馬提歐辦公室服務的 Karpathy，是特斯拉的 AI 人工智慧項目和建構 Autopilot 自動駕駛輔助系統的主管，他帶領的 Computer Vision 團隊負責，則統括利用特斯拉電動車在道路上所收集到的數據並進行 AI 技術的訓練業務，是特斯拉 Autopilot 研發的重要關鍵。

目前美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 正在調查一連串和特斯拉 Autopilot 功能有關的車禍事故。