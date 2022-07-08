三星電機：正在與特斯拉針對相機模組供貨進行商談

南韓三星電機 (Samsung Electro-Mechanics) 週五 (8 日) 透過一份監管文件表示，正在與美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 針對相機模組供貨進行商談，但目前無法透露交易規模或金額。

先前就有報導指出，三星電機將供應相機模組給特斯拉，取代 LG Innotek 成為特斯拉最大相機模組供應商。電子零件業界推估，交貨規模約 4 兆到 5 兆韓元，寫下單筆合約歷史新高。

車用相機模組用來捕捉交通號誌和標誌、以及道路障礙物等影像，再傳送給車上電腦處理。預料特斯拉今年銷售的 Model X、Model Y、Model S 和 Model 3 等主要車款還有 Cybertruck 電動皮卡，都將搭載三星電機供應的相機模組。

特斯拉的電動皮卡「Cybertruck」於 2019 年首度亮相，特斯拉原計劃在 2021 年底展開生產，後來又延至 2022 年底。

特斯拉執行長馬斯克如今表示，將於明年在德州奧斯汀工廠開始生產 Cybertruck。馬斯克在一場會議中表示：「我們收到的第一批 Cybertruck 訂單已經超過投產 3 年內可能完成的數量。」

據傳，三星電機成功拿下特斯拉訂單的關鍵，是因為該公司聚焦在特斯拉今後銷售的電動車所使用的相機模組規格，並將模組規格最大化。

三星電機在 2010 年投入車用相機模組市場，切入時間較晚。目前在特斯拉所使用的相機模組整體訂單當中，LG Innotek 約取得 7 成，三星電機約取得 3 成。