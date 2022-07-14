美SEC主席：對美中達成中概股審計監管協議沒那麼有信心

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 對於和中國政府就審計監管達成共識，似乎抱持懷疑態度。

詹斯勒周三 (13 日) 表示：「我並不是特別有信心，這取決於我們的交易方 (中國)。」他稱，雙方正在進行有誠意的談判，但也存在風險。詹斯勒拒絕具體說明是什麼阻礙達成協議。

SEC 長期關注母公司位於中國或香港的在美上市企業，因為中國和香港當局不允許美國檢視這些公司的審計底稿。

為了確保美國上市公司會計監督委員會 (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB) 能夠對中概股進行審計監管，美中兩國已展開為期兩年多的談判，並在上周進行通話，盼能避免京東 (JD-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 在內 200 多家中概股走向摘牌命運。

除非中國政府同意，否則上述中概股可能在 2024 年遭到美國證交所強制摘牌，若美國國會在今年底前通過立法，強制摘牌期限甚至有可能提前。

即使在現有時程表之下，雙方仍有必要盡快達成協議，以便 PCAOB 將工作人員派往中國並展開審計底稿的檢查作業。詹斯勒表示，這將是證明中國企業有無守法的真正考驗。

針對上述報導，PCAOB 沒有回應置評請求。