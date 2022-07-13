〈陳俊聖開講〉宏碁Q2庫存水位續降 拚年底達健康水位

全球面臨通膨壓力、景氣出現反轉，消費性電子需求首當其衝，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖重申企業韌性，並指出庫存將影響產業競爭力，透露宏碁第二季庫存水位再低於首季的 638 億元，下半年將持續管控庫存，力拚今年底前讓庫存回到 8 周約正常健康水位。

高庫存是電子科技業今年面臨最棘手的問題之一，對比同業上千億元的庫存水位，陳俊聖表示，去年底看到媒體報導通膨，加上美國預告升息、縮表後，年初內部就開始針對庫存進行管控。

陳俊聖指出，高科技硬體產業其實已經開始走下坡，近期甚至有半導體廠 CEO 致電問說要不要再買零組件，原因是看到宏碁的庫存相對健康。

面對高庫存狀況，陳俊聖說，每家廠商的情況都不相同，認為庫存水位在上千億元可能需要花 3-4 個季度時間消化，不過宏碁現階段是以年底回到 8 周正常健康水位為目標，直言現在產業已經沒有長短料問題，庫存問題純粹是過去買太多、買錯或是未考慮在途運輸所導致。

營運方面，陳俊聖說，下半年營運會比去年衰退，但對比 2019 年同期稍好，主因是過去兩年產業成長 30%，在還有剛需的前提下，不可能一夕之間衰退 30%，且宏碁集團近年內部孵育的小金雞也是集團重要的突圍計畫，累計今年上半年小金雞們營收年增高達 3 成，扮演營運重要支撐角色。