台積電營收優於財測高標，料Q3展望將成市場焦點

美國股市延續強彈格局，帶動台股盤中一度上漲 216 點或 + 1.51%，但盤中受到日本前首相安倍晉三遭到槍擊的消息影響，指數急瀉近兩百點，終場上漲 128 點或 + 0.89%，收在 14,464 點，成交量為 2573 億，站上五日線。

對此永誠國際投顧分析師劉良梅表示，日本前首相安倍晉三遭到槍擊，導致指數盤中一度急挫將近兩百點，隨後盤面轉趨震盪，除了電子權值股延續行情外，航運族群的漲幅最為領先, 也成為台積電、聯發科以外助攻的一大助力,

在這樣的行情中，建議投資人暫時宜以跌深反彈來看待行情。

劉良梅進一步說明，以跌深反彈看待並不是看壞後市，而是這樣想才能賦予操作上的彈性，主要是目前量能不如先前的動輒六七千億的行情，在量能明顯不足的情況下，盤面類股輪動速度就會加快，且目前市場利空消息較多，投資人持有信心就會相較不足，這就會造成行情不延續。

同時，在全球化的時代下日本前首相遭槍擊，不僅會對日本政壇造成影響，恐也會替市場蒙上一層不確定性。

台積電公布六月營收，Q3 展望將成市場焦點。

根據 (2330) 台積電最新公告顯示

六月合併營收為新台幣 1,758 億元, 較上月減少 5.3%，

但較去年同期增加 18.5%，且 1-6 月合併營收為 1 兆 252 億 1700 萬元，較去年同期增加了 39.6%。

以上面結果來看雖然是月減，有砍單疑慮，但仍是年增且達到財測高標。

但劉良梅表示，近來半導體接二連三傳出砍單消息，且三星大動作宣布採用 GAA 製程，都使得市場對於台積電相較無信心，應是台積電股價疲弱的主因。

因此公司法說會對於 Q3 展望及 3nm 製程的進展，就會格外重要。

倘若能破除市場疑慮以及先進製程進展順利，屆時市場信心回籠，那就有望進一步帶動台股延續多方行情。

因此在那之前，劉良梅建議投資人宜以反彈視之，保持心態上彈性才能在操作上更加靈活。

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