英特爾CEO傳8月再訪台積電 急修3奈米計畫

外媒《WCCFTech》週五 (8 日) 報導，美國晶片業龍頭英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 8 月份可能會訪問台灣台積電，以修改其 3 奈米生產計畫。

市場傳出，英特爾第 14 代 Meteor Lake CPU 原先預計在 2023 年上半年推出，但目前已推遲到 2023 年下半年，甚至是 2023 年末，故英特爾執行長季辛格計劃第三度訪問台灣，與台積電董事長劉德音 (Mark Liu) 和台積電總裁魏哲家 (C.C. Wei) 會面，商討 3 奈米的修改計畫。

英特爾 5 月中旬於首屆 Intel Vision 活動中展示採用標準及高密度兩種封裝技術的第 14 代 Meteor Lake 系列處理器，預計 2023 年推出。該系列處理器使用多晶片封裝，採用英特爾 4 奈米 CPU 模組與台積電 3 奈米 GPU 核心，最後透過先進封裝技術將它們整合成一個完整的處理器。

英特爾執行長季辛格計劃第三度訪問台灣 (圖片：AFP)

業內人士指出，如果英特爾第 14 代 Meteor Lake 生產及發布時間延遲，英特爾將付出沉重的代價。

英特爾和台積電已簽署一項委外協議，根據合約，台積電將按計劃生產 3 奈米 GPU，如果英特爾 4 奈米 CPU 無法如期生產，也希望台積電同步延遲生產的話，英特爾必須承擔所有損失。

季辛格掌權之後，英特爾終極目標是重新奪回製造規模和晶片製程技術的世界領導地位，不過英特爾後 PC 時代更倚賴台積電。季辛格去年親自出馬，飛來台灣找台積電高層確保產能，凸顯英特爾產能不敷所需、先進製程良率不佳，仍需台積電幫助。

Bernstein 分析師曾表示，英特爾將外包一些生產產能，主要是台積電的 3 奈米和 5 奈米製程，還有一些 6 奈米，兩家公司籌備有一段時間，2023 年初開始會有顯著的量產。