高雄吸引半導體人才落地 台積電等4大廠徵才打頭陣

半導體及 5G AIoT 未來將是高雄產業發展兩大主軸，為因應大廠人才需求，高雄市經發局日前啟動「重點產業人才媒合會」，目前已收到 150 份履歷，首場線上面試將於 7 月 13 日登場，由台積電 (2330-TW)、華邦電 (2344-TW)、華東 (8110-TW)、鏵友益科技 (6877-TW) 等 4 家半導體大廠搶先徵才。

經發局長廖泰翔指出，高雄市近年推動半導體產業發展，包含台積電、穩懋、美商英特格、德商默克及日月光、穎崴等大廠，紛紛加碼投資高雄，未來 5 年將提供超過 4.5 萬個工作機會，市府也會透過高科技產業的進駐，吸引人才落地，進一步帶動商業及服務業等三級產業發展，提升整體薪資水平。

廖泰翔進一步指出，經發局 7 月起舉辦半導體、電動車、高值化扣件及航太科技等四大重點產業人才媒合會，廣邀全台各地人才報名，活動上線迄今已吸引超過 150 名求職者報名，經統計，約有 35% 來自外縣市，吸引各地人才聚集。

廖泰翔表示，本次首波上場面試的台積電，因應持續展開高雄晶圓廠籌組作業，預計招募製程工程師、製程整合工程師、設備工程師及模組副工程師等職位，錄取者將先至台中或台南受訓後轉職回高雄，年薪保障 14 個月，每季依公司營運獲利分享業績獎金。

此外，7 月 13 日還有華邦電、華東、鏵友益等大廠參與，其中記憶體大廠華邦電，預計招募設備、製程及製程研發工程師；IC 封測廠華東科技開出設備、品質系統、產品、製程、資訊工程師等職缺；半導體及光電產業智慧檢測、自動包裝設備供應商鏵友益科技則需要軟體、自動化、電控背景等相關人才。

經發局表示，2022 高雄重點產業人才媒合會仍開放報名中，參與的 4 大重點產業大廠還有、日月光、漢翔、世德等 21 家，開出約 500 個工程師及行政、業務專員等職缺，將事先篩選履歷，合格者自 7 月 13 日起依照產業別安排 6 場次的線上面試，求職者最晚需於參與場次前 3 天投遞履歷。