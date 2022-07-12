IEA署長：全球能源危機 最糟時刻還沒來

國際能源總署（IEA）表示，導致電力與燃料價格飆漲的全球能源危機，可能會進一步惡化，IEA 與美國也敦促亞洲國家分散能源和關鍵礦物供應，以降低對中國、俄羅斯等國家的依賴。

IEA 署長 Fatih Birol 周二（12 日）在雪梨全球能源論壇上說：「就深度和複雜性而言，世界從未見過如此嚴重的能源危機，而且我們可能還沒看到最糟糕的情況。」

Birol 說，就像 1970 年代石油危機一樣，燃料效率大幅提高，核能蓬勃發展，如今各國可能會加速朝清潔能源轉型。與此同時，石油和天然氣供應安全，將持續對歐洲等地區帶來挑戰。

Birol 說：「今年冬天歐洲會非常非常艱難，這是一大憂慮，可能對全球經濟產生重大影響。」

Birol 也力促亞洲國家分散能源和關鍵礦物供應，以降低對中國、俄國等國家的依賴。他說，這場能源危機應成為印太國家更加重視能源轉型的動力。

Birol 說：「我們希望確保我們不受石油獨裁者控制，不受不認同我們價值觀者的控制，不受欲控制供應鏈戰略領域者的控制。」

然而，這將要求亞洲國家擺脫對中國太陽能技術的依賴，以及對剛果民主共和國、俄國等國車用關鍵礦物的依賴。

Birol 表示，中國占全球太陽能技術供應鏈的比率為 80%，到 2025 年比重將進一步升至 95%。

美國能源部長 Jennifer Granholm 也在同一論壇上說，美國及其盟友正努力尋求俄國出口產品的替代品，且目前局面也凸顯全球能源產業減少對化石燃料依賴的必要性。