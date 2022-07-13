IMF再砍今、明年美國經濟增長預測、上修失業率預估

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (12 日) 再度下修今明兩年的美國經濟增長預期，並上修到 2025 年的失業率預估值，警告通膨全面走高將為美國和全球經濟構成系統性風險。

IMF 在第四條磋商 (Article IV consultation) 報告中預期，2022 年美國國內生產毛額 (GDP) 將增長 2.3%，低於上月預估的 2.9%，2023 年 GDP 增長預期自 1.7% 下修至 1.0%。

失業率方面，IMF 將今年預估值自先前的 3.2% 調升至 3.7%，且 2024 年和 2025 年雙雙突破 5%。

IMF 沒有解釋下修美國經濟增長預期的原因，但很可能和消費支出增長放緩有關。美國商務部上月底公布 5 月消費者支出月減 0.4%，是今年以來首度下滑。

IMF 表示，美國的政策重點是必須在不引發經濟衰退的情況下，使薪資和物價增長快速放緩，但在俄烏戰爭、疫情和供應鏈限制之下，避免經濟衰退已越來越具挑戰性。

IMF 解釋，美國通膨壓力相當全面，耐用品價格增長放緩，在很大程度上被能源、食品、住房、醫療保健和其他服務價格上漲所抵消。

IMF 西半球部門經濟學家 Andrew Hodge 預期，Fed 升息和政府支出減少，將使美國消費者支出增長在明年降至 0% 附近，但這將有助於緩解供應壓力，且到了明年底，需求放緩將使失業率升至 5% 左右，進而壓低薪資。

該組織也認為，Fed 收緊貨幣政策應有助於讓通膨率自今年第四季的 6.6%，到明年第四季回落至 1.9%，雖然這將拖累經濟增長，但可避免經濟衰退。