IMF：全球需要為更多通膨衝擊做好準備

國際貨幣基金 (IMF) 總裁 Kristalina Georgieva 週四 (19 日) 表示，全球金融領導人可能需要做好準備，以因應更多通膨壓力。

Georgieva 表示，由於俄烏戰爭給能源和食品價格帶來越來越大的壓力，中國的清零政策對製造業造成衝擊，以及供應鏈重組轉變為更具彈性的需要，如今各國央行已很難在不導致經濟衰退的狀況下壓制通膨。

Georgieva 指出，各國應做好準備，因為這可能不會是最後一次通膨衝擊。她也說，當新冠肺炎疫情爆發時，她就不再將通膨視為「暫時性」的情況。

Georgieva 表示，來自美國的強勁需求、供應鏈中斷和俄烏戰爭的影響，都表明通膨將會持續更長時間。此外，疫情尚未結束，還可能會發生另一場危機。

她也說，中國的清零政策已導致主要城市大範圍封鎖，但由於變種病毒具高度傳染力，相關政策是行不通的。但她認為，不太需要擔憂中國經濟，因為中國當局有財政和貨幣政策空間來支持經濟成長。

Georgieva 也提及，在疫情爆發後，各國將會努力使供應鏈從最高效率轉變為更具彈性，相關舉措預期將增加一些成本，尚不清楚這將會是一次性的價格衝擊，還是持續的通膨影響。

美國財長葉倫日前也表示，俄烏戰爭和各國制裁將導致「停滯性通膨」，使全球經濟展望充滿挑戰和不確定性。