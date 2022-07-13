迪士尼、Trade Desk簽訂協議 為年底廣告支援版Disney+鋪路

程序化廣告科技公司 Trade Desk (TTD-US) 已與迪士尼 (DIS-US) 達成協議，激勵周二 (12 日) 股價漲近 4%。

該交易預計可讓品牌商在跨迪士尼平台上投放針對性自動廣告，該技術將迪士尼自顧客蒐集的數據透過媒體廣告標準 Unified ID 2.0 進行媒合，而 Unified ID 2.0 是由 Trade Desk 提出的標準。

Trade Desk 周二收高 3.8% 至每股 45.15 美元，但迪士尼大致持平，今年迄今 Trade Desk 股價下跌 51%，而迪士尼同期跌幅 39%。

迪士尼發言人表示：「在整個產業試圖解決 cookie 折舊的問題時，該協議能真正讓我們的廣告商能以更注重隱私的方式，更精準正確地接觸受眾。」該交易旨在幫助廣告商根據特定受眾開展活動，讓觀眾看到的廣告更具自身關聯性。

Cookie 是追蹤大眾網路活動的方式之一，Cookie 折舊是指 Cookie 或軟體代碼的有用性下降。

迪士尼廣告銷售總裁 Rita Ferro 在新聞發布會上表示，迪士尼將與其他分銷合作夥伴討論類似交易。

迪士尼此前曾表示，計劃今年年底前為其串流媒體服務 Disney + 導入廣告支援版的訂閱方案。