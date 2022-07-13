收購案破局 推特正式對馬斯克提告

全球首富馬斯克突然宣布終止推特收購案後，推特週二 (12 日) 在德拉瓦州衡平法院對馬斯克提起訴訟，尋求法律途徑以維持交易進行。

馬斯克上週五 (8 日) 委任律師致函推特終止收購推特的交易，指控推特嚴重違反收購協議的多項條款，提供虛假和誤導性的內容 (包含假帳號比例成爭議)，可能讓公司蒙受重大不利影響。

推特控訴：「馬斯克顯然認為，他與受德拉瓦州衡平法院約束的所有其他方不同，可以自由改變主意、破壞公司、擾亂其運營、破壞股東價值並離開。」

推特稱，馬斯克終止收購的理由都是一個藉口，讓他決定不買推特的真正理由，更多是與美股下跌有關，特別是科技股。推特還控訴，自簽署併購協議以來，馬斯克一再貶低推特和這筆交易，給推特帶來商業風險，並對公司股價造成下行壓力。

推特與馬斯克間漫長的法律大戰正要開打，這有望成為華爾街史上最大的法律行動。馬斯克週二推文回應推特提告寫道：「哦！那還挺諷刺的。」

(圖片：馬斯克推特)

Guidehouse Insights 分析師 Abuelsamid 認為，如果馬斯克敗訴並被迫完成收購或支付巨額罰款，他可能不得不出售更多特斯拉股票，這會嚇壞投資者並損害他剩餘的特斯拉股份的價值。

受此消息影響，推特 (TWTR-US) 週二盤後股價走高逾 1%，在此前正常交易時段，推特收漲 4.32% 至每股 34.06 美元。特斯拉 (TSLA-US) 收跌 0.54%，盤後股價續跌 0.34%。