IMF預估：美國今明年險些步入經濟衰退

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 週五 (24 日) 在年度新聞發布會上表示，聯準會激進升息之下，預估美國將險些步入衰退。

IMF 自去年 10 月預估美國今年經濟成長為 5.2%，爾後就不斷下調預期。由於疫情引發供應鏈中斷，烏俄戰爭導致燃油、食品價格急遽高漲，兩大因素推動美國通膨升至 40 年來新高，IMF 最新估計，美國今年經濟增速將放緩至 2.9%，低於 4 月份預估的 3.7%，明年預測由 2.3% 下調為 1.7%，2024 年經濟預測為 0.8% 跌至谷底。

IMF 總裁表示，聯準會激進升息之下，預估美國將險些步入衰退 (圖片：AFP)

喬治艾娃警示：「我們意識到，伴隨著當前形勢的不確定性，避免美國經濟衰退的道路越來越窄。」

喬治艾娃點出：「實際上，IMF 預期在今年、特別是明年預測美國經濟出現非常明顯的下行風險，俄羅斯與烏克蘭的衝突和中國的封鎖正給美國經濟帶來重大衝擊。」

喬治艾娃稱，聯準會已釋出利率政策訊號，即迅速將聯邦基金利率提高到 3.5% 至 4%，這是降低通膨的正確政策，相信長遠來看，可以讓物價回落，但消費者短期可能要承受一些痛苦。

聯準會主席鮑爾本週赴國會聽證委婉認了經濟衰退可能性。他坦言，聯準會可能把利率提高到足以導致經濟衰退的程度。聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五卻表示，美國經濟顯示出巨大的彈性，就衰退可能性展開辯論為時過早。

無論經濟衰退是否會到來抑或是何時到來，聯準會目前口徑一致認為下月升息 3 碼可能性非常大，就連偏鴿派的舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 週五都表態支持 7 月升息 3 碼。她指出，升息將對更廣泛的經濟產生適度影響。