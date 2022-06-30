台灣微軟高層人士異動 卞志祥將接任總經理

台灣微軟 (MSFT-US) 今 (30) 日宣布，將由卞志祥接任台灣微軟總經理，領導微軟在台灣的策略布局、營運與業務發展，此項人事命令將自 7 月 1 日起正式生效，原台灣微軟總經理孫基康，則將升任總部要職，新職務內容另擇期布達。

微軟大中華區總裁兼執行長侯陽表示，卞志祥在台灣微軟大型企業商務事業群任內帶領團隊屢創佳績，深化與在地企業的合作關係，並積極推動創新，深受客戶與夥伴信任與肯定，期待卞志祥接任台灣微軟總經理後，將繼續帶領微軟團隊深耕台灣市場，並賦能產業加速轉型，為台灣創造巔峰。

侯陽也感謝孫基康在任內引領台灣業務蓬勃發展，更因表現優異獲總部攬才，也期待他在新崗位持續協助台灣產業轉型。

卞志祥指出，隨著台灣資料中心區域落地腳步接近，將秉持公司使命、以客戶為中心的精神，透過智慧雲端平台，攜手客戶、合作夥伴、微軟團隊，加速產業進步、發展永續經營，並培育在地科技人才，持續為台灣注入創新能量。

微軟表示，卞志祥的任命是台灣微軟睽違 15 年後，再次提拔內部優秀人才擔任總經理要職，而卞志祥在升任台灣微軟總經理前，擔任台灣微軟大型企業商務事務群總經理，在加入微軟前，則在湯森路透、IDC 國際數據資訊、Hewlett-Packard 台灣分公司擔任要職。