大型投資人憂微軟稅務問題 要求資訊透明化

根據路透周二（28 日）報導，由於微軟在全球範圍內的稅務問題正面臨越來越多的審查，多數基金投資人要求微軟公布更透明的稅務與財務訊息。

總部位於英國的養老金投資研究諮詢公司（Pensions & Investment Research Consultants, PIRC）表示，在微軟今年的年度投資者大會前，已向該公司提交一份關於稅務透明度的股東決議。

該決議呼籲微軟在美國本土市場以外的每個國家公布財報與稅務訊息，以便投資人評估該公司是否支付公平的稅收，並識別稅收改革帶來的任何風險。

PIRC 稱，Nordea、AkademikerPension、Greater Manchester Pension Fund 等投資人都支持該決議。這些大型投資人管理超過 3,500 億美元的資產。

此外，報告還呼籲微軟製作一份與全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative）的稅收標準一致的稅務透明報告。PIRC 也表示，類似決議已提交給網路設備大廠思科（Cisco）。

對此，微軟與思科並未立即回應。微軟 (MSFT-US) 美股開盤前股價上漲 0.54%，每股暫報 266.31 美元；思科 (CSCO-US) 美股盤前股價上漲 0.37%，每股暫報 43.93 美元。

投資人越來越注重公司的稅務問題，今年 5 月亞馬遜 (AMZN-US) 舉辦的投資人大會上，投資人針對稅收透明度決議進行投票，但並未獲得足夠票數支持。