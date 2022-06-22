蘋果缺席！Meta微軟等科技巨頭組元宇宙標準機構 

Meta、微軟和其他科技巨頭週二 (21 日) 成立名為「元宇宙標準論壇 」(Metaverse Standards Forum) 的最新組織，但蘋果並未加入。

Meta (META-US)、微軟 (MSFT-US)、高通 (QCOM-US)、Epic Games、Adobe (ADBE-US)、NVIDIA (NVDA-US)、Sony (SONY-US)、Unity (U-US) 等 33 家公司和組織週二宣布成立「元宇宙標準論壇 」，成立目的是推動開放互操作性，這可以使研發人員更容易跨平台構建元宇宙的世界。

(圖片：AFP)

根據最新聲明，如果元宇宙建立在開放標準的基礎上，將有最佳效果，該論壇開始運作後可能會有更多成員加入，預計將在 2022 年稍晚召開首次會議。

Meta 全球事務總裁 Nick Clegg 指出，未來不會只有 Meta 運行的元宇宙，就像今天沒有微軟網際網路或 Google 網際網路一樣。而且就像網際網路一樣，元宇宙將超越國界且相互關聯，因此需要一個由公共和私人標準、規範和規則組成的網路，以使其能夠跨司法管轄區運行。

不過，這個甫成立的元宇宙標準機構，似乎缺少一些關鍵科技公司，包括 Niantic、蘋果 (AAPL-US)、Roblox(RBLX-US) 和 Snapchat (SNAP-US) 等公司。

蘋果不似其他企業一樣愛高聲闊論談「元宇宙」，但蘋果已積極併購超過 20 個 AR/VR 有關的新創公司，早在 2021 年就買下人臉辨識軟體的瑞典業者 Polar Rose，已累積超過 5,050 件 AR 和 VR 的公開專利申請。

市場近期傳出，蘋果已向董事會展示即將推出 Apple AR/VR 穿戴式設備，目前處於最終開發階段，可能在不久後亮相。

截稿前，蘋果並未立即回覆置評請求。

晶片製造商 Nvidia 高層 Neil Trevett 受訪時表示，歡迎任何公司加入這個組織，包括來自加密世界的參與者，該論壇旨在促進各種標準組織和公司之間的溝通，以在元宇宙中實現真實世界的互操作性。