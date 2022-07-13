美光日本廣島DRAM廠突發停電 損失仍在評估中

美國記憶體大廠美光 (Micron) 官網週二 (12 日) 公告，旗下位於日本廣島的 DRAM 製造廠受惡劣天氣影響，於 2022 年 7 月 8 日突發停電，目前仍在評估損失。

美光於公告中表示，日本廣島 DRAM 廠上週五 (8 日) 經歷長時間的電力中斷，所有美光團隊成員都安全無虞，但突發停電促使工廠暫停生產，目前產能已恢復低水位，下禮拜將陸續提高。

美光正評估停電事故發生時在產線生產的晶圓狀況，確定是否符合美光嚴格的品質標準。美光預計，2022 財年第四季和 2023 財年第一季的生產力和晶圓報廢都會造成損失和相關成本影響。

美光目前也正在評估對近期供應的影響，並利用現有庫存和剩餘的 DRAM 廠產線，以滿足客戶的關鍵需求。

TrendForce 隨後發布一份報告指出，預估美光 DRAM 廠跳電時間短暫，影響產能有限。

美光 (MU-US) 週二股價開盤跳水至單日低點，爾後震盪走高，終場收紅 2.37% 至每股 59.18 美元。

隨著美國晶片股財報季本月稍後展開，受到個人電腦、智慧型手機等消費市場終端需求轉弱影響，TechInsights 晶片經濟學家哈奇森 Dan Hutcheson 警告，美光的嚴峻預測之後，會有更多的壞消息。

美光 6 月底公布會計年度第三季 (3 至 5 月) 財報，預測預測本季 (6 至 8 月) 營收僅 72 億美元 (上下浮動 4 億美元)，季減多達 17%，而 7、8 月向來是半導體產業的旺季，美光開出預警的第一槍，暗示今年第三季記憶體市場將極度疲弱。