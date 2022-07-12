Spotify收購音樂猜測遊戲Heardle

Spotify (SPOT-US) 周二 (12 日) 宣布收購 Heardle，這是一款在過去一年大受歡迎的音樂辨識別競賽遊戲，收購金額未公開。

這筆交易將推動 Spotify 進一步實現其成為更具互動性軟體的使命，因為它投資於影音、直播和播客，以努力實現收入來源的多元化。

Heardle 每天一次要求用戶根據歌曲的開頭音符猜一首歌曲。玩家有 6 次猜出歌曲的機會，每次提示都會給用戶幾秒鐘的額外時間來協助他們猜測。是不是聽來很熟悉？那是因為它相當大程度受到 Wordle 的啟發。Wordle 是 1 月被《紐約時報》收購的猜字遊戲。

Spotify 表示已有「數百萬」玩家使用 Heardle，但沒有提供更多細節。

遊戲的外觀和感覺將保持不變，這意味著它將繼續成為其網站上的獨立遊戲。它還將繼續對玩家免費。唯一的變化似乎是從周二開始，玩家可以在完成遊戲後在 Spotify 上收聽完整的歌曲。

該遊戲現已在美國、英國、愛爾蘭、加拿大、澳大利亞和紐西蘭推出。Spotify 表示，計畫未來將擴展到更多市場。

一個月前，Spotify CEO 艾克 (Daniel Ek) 在 Spotify 的投資人大會中表示，該公司正加倍努力在其軟體中置入音樂，以吸引更多用戶進入軟體並留在平台上。

該公司表示：「未來我們還計畫將 Heardle 和其他互動體驗更全面地整合到 Spotify 中，讓音樂愛好者能夠更深入地與藝術家聯繫並向朋友挑戰，並在此過程中獲得一些樂趣。」