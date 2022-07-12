〈美股早盤〉衰退擔憂削弱投資人信心 四大指數漲跌互現

隨各國央行積極採取行動打通膨，經濟衰退擔憂削弱投資人對風險資產的興趣，與此同時華爾街預料將迎來一個艱難的財報季，美股周二（12 日）開低後雖隨後在科技股的領漲下反彈，但漲勢短暫再度翻黑下跌。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 30 點或近 0.11%，那斯達克綜合指數跌 0.6%，標普 500 指數跌 0.33%，費城半導體指數跌 0.18%。

截稿前，科技五天王漲跌互現，蘋果 (AAPL-US) 早盤漲 1.55%、Meta Platforms(META-US) 漲 0.88%、Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.25%、亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.27%、微軟 (MSFT-US) 跌 1.38%。台積電 (TSM-US)ADR 上漲 1.16%，重回 80 元關卡上方，每股暫報 80.03 美元。

美股周一收跌後，標普 500 指數與那斯達克 100 指數期貨下跌逾 0.5%，交易員們正在準備迎接第二季財報季，從中尋找通膨與經濟衰退的蛛絲馬跡。

美元徘徊在 2020 年市場對新冠疫情的高點附近、日元走強，凸顯出投資人的謹慎。與此同時，歐元兌美元匯率一度接近平價，隨後反彈抹去當天的跌幅。

美國公債延續漲勢，10 年期美國公債殖利率升至 2.92%。另一方面，歐洲債市也出現反彈、德國公債價格飆升，基準 10 年期公債殖利率跌至 5 月以來最低水準，此 7 月的德國 ZEW 經濟景氣指數從 6 月的 - 28.0 暴跌至 - 53.8，遠遠低于市場預期的 - 38.3，創下 2011 年歐元危機以來最低水平。

市場走向在很大程度上取決於即將公布的企業財報和本周的美國通膨數據。股市從今年的暴跌中短暫反彈，但在報告出爐之前就已經結束。風險胃納可能難以消化日益黯淡的獲利前景，以及指向進一步收緊貨幣政策的頑固物價壓力。

能源方面，因風險情緒低迷，原油價格連同其他工業大宗商品價格走低。截稿前，9 月到期的布蘭特原油期貨下跌 4.39%，至每桶 102.38 美元；8 月到期的西德州原油期貨下跌 4.8%，至每桶 99.10 美元。

截至台北時間周二（12 日）21 時許：

標普 500 指數線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

百事可樂 (PEP-US) 早盤下跌 0.21%，至每股 170.11 美元

百事可樂美股盤前公佈第二季財報，儘管宏觀經濟、地緣政治波動與火熱通膨影響，但仍繳出亮眼成績單，上季營收報 202.3 億美元、經調整後每股獲利報 1.86 美元，均優於市場預期的 195.1 億與 1.74 美元。此外，百事可樂也上調全年營收預期至 10%，高於先前的 8%。

高盛分析師 Bonnie Herzog 也看好百事可樂前景，重申對該股的「買入」（Buy）評等。

Gap(GPS-US) 早盤下跌 7.88%，至每股 8.07 美元

美服飾零售商 Gap 宣布撤換執行長 Sonia Syngal，由執行董事長 Bob Martin 暫代此職務，原因是 Old Navy 決策出問題，對銷售和獲利造成打擊，畢竟該品牌囊括 Gap 逾半數銷售額。同時 Gap 也警告說銷售持續下滑將拖累獲利表現。

派樂騰 (PTON-US) 早盤上漲 1.85%，至每股 9.09 美元

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 周二 (12 日) 表示，該公司計畫退出其所有自行製造業務，轉而擴大與台灣製造商力山工業 (Rexon Industrial)(1515-TW) 目前的合作關係，以扭轉虧損的業務。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數報 89.5，前值 93.1

華爾街分析：

Bokeh Capital Partners 的創始人兼投資長 Kimberly Forrest 表示，美元走強不僅會影響本季度的收益，更有可能會影響未來幾個季度的營收前景，這是一大問題。

德銀策略師 Jim Reid 表示，市場情緒再次變得更加悲觀，投資人正靜待本周公布的多項數據與財報，而這將替央行會議奠定基調，特別是明天將公布的通膨數據會是市場焦點。