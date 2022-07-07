〈台幣〉Fed升息方興未艾 匯價平盤拉鋸拚重返29.7字頭

台股今 (7) 日在電子權值股領軍下，回神強彈逾 200 點，收復萬四城池，匯市方面，由於 Fed 會議紀要顯示官員鷹派立場，普遍支持 7 月升息 2 至 3 碼，美元維持強勢，新台幣匯率在平盤附近拉鋸，一度回升至 29.7 字頭。

新台幣兌美元匯率昨天失守 29.8 元關卡後，今天呈現狹幅震盪走勢，最高來到 29.79 元、升值 2 分，最低 29.831 元、貶值 2.1 分，買賣匯兩股力道僵持。

觀察主要貨幣對美元表現，日圓吸引避險買盤進駐，今天早盤仍升 0.19%，新加坡幣升值 0.06%，人民幣也小幅升值，韓元則貶值 0.1%，新台幣微貶 0.01%，亞幣互有升貶。

Fed 周三公布會議紀要顯示，即使美國經濟已處於衰退邊緣，官員們仍強調對抗通膨的必要性，認為繼 6 月升息 3 碼後，7 月再升息 2 到 3 碼可能是合適的。與會官員一致認為，若通膨壓力持續升高，有必要採取限制性的政策立場，但也坦承緊縮政策很可能使經濟付出代價。

美股四大指數收高，但台股 ADR 仍委靡不振，台股今天開高後，台積電領軍電子權值股強彈，聯發科、聯電、瑞昱、台達電、大立光等漲勢都相當凌厲，帶動指數急拉，大漲逾 200 點，重回 14200 點之上。