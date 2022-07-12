中國防疫措施影響 阿里巴巴旗下盒馬鮮生估值募資較年初縮水四成

路透周二（12 日）援引多名知情人士消息報導，阿里巴巴旗下連鎖超市盒馬鮮生（Freshippo）尋求以約 60 億美元的估值籌集資金，遠低於今年初時最高達 100 億美元的預期。

知情人士表示，中國對新冠疫情的限制措施，尤其是經濟中心上海的嚴格封鎖，嚴重影響業務，讓阿里巴巴不得不降低估值預期。

此外，鑑於中國經濟體繼續奉行清零的嚴格政策，考慮到該公司的黯淡前景，投資人也懷疑虧損的盒馬鮮生是否能保持營運成長並快速轉虧為盈。

知情人士稱，該連鎖超市計畫從外部投資人融資 4 億至 5 億美元，但同時警告融資遠未敲定，財務條款細節可能會發生變化。

據悉，盒馬鮮生表示歡迎優秀投資人幫助其成長，並強調現金流健康，目前沒有籌集資金的壓力。截稿前，阿里巴巴與盒馬鮮生並未對此做出回應。

自去年以來，由於中國監管部門對科技、教育、遊戲與其他產業全面打擊，私人融資也有所放緩。儘管有跡象顯示中國監管機構可能放鬆監管打擊，但鑑於中國經濟前景悲觀，交易員預料中國的投資不會立即激增。

盒馬鮮生成立於 2015 年，為阿里巴巴旗下販賣生鮮食品子公司，有網路和實體店，主打網購時的高速高衛生冷藏運輸之物流能力，在中國 27 個城市中擁有 300 家門市，提供雜貨配送服務，其中上海市該超商最大市場，在該區插旗 73 家門市。

截稿前，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 盤前上漲 1.12%，每股暫報 110.80 美元；阿里巴巴 (9988-HK) 香港股價周二收跌 5.44%，報 107.8 港元。