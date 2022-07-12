高殖利率不是萬能 小心誤踩高股息兩大地雷區

每年到了除權息旺季，許多投資人最愛進場布局高殖利率股，不過今 (2022) 年以來台股劇烈修正，許多個股殖利率雖然攀升，但卻陷入貼息窘境。擁有多年台股操盤經驗、凱基台灣優選高股息 30ETF(00915-TW) 預定基金經理人施政廷今 (12) 日表示，常見的高股息策略有兩大痛點，要小心避免踩進高股息的誤區。

施政廷指出，常見的高股息策略有兩大痛點：

１、著重短期股息，容易賺了股息賠了價差。這種情況常發生在因一次性業外收益衝高當年度配息的個股。例如某電子大廠宣布配發高於本業的股息，折合現金殖利率達 15%，但在除息後股價一路下滑。這是很標準的賺了股息賠了價差。

2、只看未來一年或過去的配息，選到處於景氣循環高點的公司，隔年一旦獲利下滑，就配不出穩定的股息。例如貨櫃龍頭從 6 月初公告股息後，折合現金殖利率約 12.86%，股價卻打了六折；驅動 IC 龍頭宣布股利後，現金殖利率約 12.88%，股價也打了七折。

施政廷建議，在這個震盪的年代，懂得存 ETF，會比單純存個股的風險更低，更可以替自己的未來打造穩定現金流。將於 7 月 21 日開始募集的凱基台灣優選高股息 30 ETF，追蹤臺灣多因子優選高股息 30 指數，採用多因子策略自動檢視成分股的盈餘品質與經營績效，並納入低波動因子與股利因子條件，檢驗出成份股在盤勢震盪時期抵禦波動的能力。

而為避免踩進高股息的誤區，00915 追蹤的指數，定期於每年 6 月及 12 月針對成分股進行審核，臺灣多因子優選高股息 30 指數更包含三大優勢，包括：(1) 過去三年的平均現金殖利率 (2) 今年的現金殖利率，並以 (3) 過去四季盈餘總和乘上最近三年平均的現金股利發放率來估算股利率。結合以上機制，就可以做到在維持股息競爭力之下，降低波動度以追求提高長期報酬的目標。

面對近期台股連跌，今天已經跌破萬四大關，施政廷指出，目前台股本益比約 11-12 倍，已是五年來低點；今年整體台股企業獲利成長約 3-5%，足以支撐明年配息；未來 12 個月的現金殖利率更達到平均 4.8%，領先亞洲各國。在台股今年以來的大幅修正下，長線投資價值已浮現。