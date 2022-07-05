高股息跌到甜甜價 0056成交、淨申購金額雙創今年高

台股 6 月單月重挫 1982 點，台灣高股息指數不僅跌到「甜甜價」，且因為擁三大亮點，讓長期相對抗跌跟漲的高股息 ETF 逆勢吸金，其中「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 6 月成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7 月持續火燙。

元大投信表示，目前台灣高股息指數具備 3 大亮點，首先是回顧該指數自 2007 年發布以來，迄今未出現連兩年下跌情況；其次是台灣高股息指數評價面來到「甜蜜點」，本益比僅 5.2 倍，遠低於台灣加權股價指數的 10.78 倍；最後是，台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到 10.1%，是極為誘人的雙位數水準。

由於股價波動較小，高股息 ETF 最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪，也拉高了高股息 ETF 的股息率水準，許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色，逢低進場撿便宜，帶動高股息 ETF 指標的 0056 成交量及申購量連連放大，成為台股除權息旺季的最大亮點之一。

根據證交所及各投信官網統計，0056 於 6 月的成交金額達 180 億元，為去年第 4 季該 ETF 除息以來高峰，而 6 月累積淨申購也多達 136 億元，創今年新高，並勝過其他 6 檔以高股息為主題的台股 ETF。

在受益人數方面，根據集保結算所截至 7/1 資料，0056 的受益人數來到 68.8 萬人，持續再創國內 ETF 的最高人氣紀錄，且值台灣加權股價指數於 6 月份大跌近 2000 點之際，0056 在過去 4 週的受益人數逆勢大增 3.6 萬人，顯示 0056 來到疫情前低點之際，許多投資人積極搶進，大撿便宜。

元大投信表示，0056 追蹤台灣高股息指數，此指數為台股最早發布的高股息指數，經歷多空洗禮，尚未有連年下跌的情況，反映在 0056 成立以來，曾經歷 2011 年歐債危機、2018 年美中貿易戰、及 2020 年新冠疫情等，在大跌的隔一年度，皆展現強勁反彈，反應指數選股邏輯有很好的可靠性。

元大投信提醒，ETF 成分股的加權平均股息率不等於 ETF 配息率，且 ETF 配息率不等同報酬率，投資人投資配息 ETF 時，應同步留意 ETF 的配息率及報酬率。另 ETF 配息可能受行情變化影響，部分 ETF 可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形，投資人交易前宜留意 ETF 的配息歷史。