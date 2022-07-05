高股息跌到甜甜價 0056成交、淨申購金額雙創今年高

高股息跌到甜甜價坐擁三大看點 0056成交、淨申購金額雙創今年高。(鉅亨網資料照)
高股息跌到甜甜價坐擁三大看點 0056成交、淨申購金額雙創今年高。(鉅亨網資料照)

台股 6 月單月重挫 1982 點，台灣高股息指數不僅跌到「甜甜價」，且因為擁三大亮點，讓長期相對抗跌跟漲的高股息 ETF 逆勢吸金，其中「國民 ETF」元大高股息 (0056-TW) 6 月成交金額及淨申購金額皆創今年新高，7 月持續火燙。

元大投信表示，目前台灣高股息指數具備 3 大亮點，首先是回顧該指數自 2007 年發布以來，迄今未出現連兩年下跌情況；其次是台灣高股息指數評價面來到「甜蜜點」，本益比僅 5.2 倍，遠低於台灣加權股價指數的 10.78 倍；最後是，台灣高股息指數的成分股加權平均現金股息率攀升到 10.1%，是極為誘人的雙位數水準。

由於股價波動較小，高股息 ETF 最近幾年深受台灣投資人歡迎。隨著今年台股行情動盪，也拉高了高股息 ETF 的股息率水準，許多存股族、領息族著眼具吸引力的高股息特色，逢低進場撿便宜，帶動高股息 ETF 指標的 0056 成交量及申購量連連放大，成為台股除權息旺季的最大亮點之一。

根據證交所及各投信官網統計，0056 於 6 月的成交金額達 180 億元，為去年第 4 季該 ETF 除息以來高峰，而 6 月累積淨申購也多達 136 億元，創今年新高，並勝過其他 6 檔以高股息為主題的台股 ETF。

在受益人數方面，根據集保結算所截至 7/1 資料，0056 的受益人數來到 68.8 萬人，持續再創國內 ETF 的最高人氣紀錄，且值台灣加權股價指數於 6 月份大跌近 2000 點之際，0056 在過去 4 週的受益人數逆勢大增 3.6 萬人，顯示 0056 來到疫情前低點之際，許多投資人積極搶進，大撿便宜。

元大投信表示，0056 追蹤台灣高股息指數，此指數為台股最早發布的高股息指數，經歷多空洗禮，尚未有連年下跌的情況，反映在 0056 成立以來，曾經歷 2011 年歐債危機、2018 年美中貿易戰、及 2020 年新冠疫情等，在大跌的隔一年度，皆展現強勁反彈，反應指數選股邏輯有很好的可靠性。

元大投信提醒，ETF 成分股的加權平均股息率不等於 ETF 配息率，且 ETF 配息率不等同報酬率，投資人投資配息 ETF 時，應同步留意 ETF 的配息率及報酬率。另 ETF 配息可能受行情變化影響，部分 ETF 可能在股價偏低時有配息減少或大幅波動情形，投資人交易前宜留意 ETF 的配息歷史。

延伸閱讀

相關新聞