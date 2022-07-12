市場震盪如何存好股？入手REITs 也能創造被動收入。

全球股市大幅修正，許多人財富因而縮水，影響到退休大計，該如何於市場劇烈震盪之際，仍有機會打造被動收入？REITs 具有三大優勢，是存股退休族新選擇！

銀色海嘯來襲，退休議題備受關注，雖然國人已有社會保險 (如勞保) 及職業退休金 (如勞退)，應可維持退休後基本生活，但若想要享受高品質的樂退生活及高科技醫療水準，則需要仰賴自行投資理財，補強退休金缺口，才足以因應老後的生活費及高額醫療費。

值得注意的是，一旦從職場畢業之後，沒有了固定收入，退休金又不夠用時，就只能依靠工作時所累積的資產。但如果没有進行合理的規劃，轉化為退休後固定收入來源，值此平均餘命不斷延長之際，很多人難免會擔心坐吃山空。因此，最佳的退休目標是持續不斷的現金流，而非僅是著重報酬率。誠如美國《時代雜誌》報導指出，終身現金流是退休幸福生活的關鍵！

如何打造退休後的現金流？REITs 是很好的選項，具有三大優勢，很適合退休族，一是兼具股債特性：REITs 同時具備股票和債券的特性，也就是擁有股票的資產成長能力，以及債券的收益性質。

二是收益多數配息，可以提供被動收入：REITs 資金多是投資商辦、飯店、公寓、倉儲等等不動產，至少 75% 的收入是來自於租金收入，而且會將絕大部分收益分配給投資人，且與股市、債市的關聯性較低。根據彭博資料顯示，各國不動產股利率自 2005 年以來，除了 2008 年金融海嘯前後，股利率均維持在 3~6% 之間。

三是具稅負優勢：不會因為投資 REITs，而帶來繳稅負擔，有些地區甚至給予 REITs 產品稅負優惠。以台灣為例，REITs 免徵證券交易稅，且投資收益採取 10% 分離課稅，不須併入營利事業所得稅或綜合所得稅總額課稅，較直接購買不動產或不動產類股有稅負優勢。

目前國內已有不少 REITs 相關商品，其中富邦入息 REITs+(00908) 是台灣首檔全球型 REITs ETF，進行全球化佈局，加上只要 1 萬多元就能輕鬆投資，引起市場高度關注。

該檔 ETF 主要追蹤「全球入息不動產與基礎建設指數」，從全球 16 個國家中，篩選出 30 檔高殖利率的不動產與基礎建設標的，每半年調整一次成分股，指數化投資且布局全球，可以分散投資風險。

根據歷史經驗顯示，自 2017 年 10 月起，「全球入息不動產與基礎建設指數」成立滿一年後，歷史股利率維持在 6% 以上，雖然 2020 年受到新冠疫情影響，股利率一度回落到 4% 左右，但隨著疫情趨緩、各國陸續解封，營運與股利率逐漸回復中。

此外，面對市場大幅波動之際，該指數抗跌效果佳，可以為資產提供不錯的下檔保護。根據彭博資料顯示，今年以來，受到科技股漲多回檔影響，S&P500 指數呈現大幅下修，而「全球入息不動產與基礎建設指數」則因股性較為貼近價值型，再加上投資科技股相關不動產比重較低，因此表現較「FTSE NAREIT 全球 REITs 指數」及「S&P500 指數」來得抗跌。

高齡社會來臨，加上壽命不斷延長，唯有終身現金流，才能成為老後生活的安全感來源。因此，民眾進行退休規劃時，除了趁早開始、定期定額投入之外，還必須著重收益來源。而具有現金流優勢及表現相對抗跌的 REITs ETF，將有助於民眾打造終身俸，成為市場劇烈震盪之下，不錯的存股標的。