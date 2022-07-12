鉅亨美股雷達：市場持續等待本周通膨數據 傳Rivian將裁員5%

美股重要看點：

市場持續等待定於週三 (13 日) 發布的關鍵通膨數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.919%，美股期貨週二 (12 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.80%，標普 500 期貨跌 0.75%，那斯達克 100 期貨跌 0.33%。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 週一 (11 日) 表示， 大家應該為週三即將公布數據做好準備，預計美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 數據將非常高。

不過她也淡化 CPI 數據的意義，她提到天然氣和食品價格持續受到烏克蘭戰爭的嚴重影響，週三發布的數據將是回溯過去的數據，6 月 CPI 數據已過時，因為本月能源價格大幅下跌，預計還會進一步下跌。

經濟學家普遍預測，美國 6 月 CPI 年增率達 8.8%，繼 5 月份的 8.6% 之後的 40 年新高，該數據可能會強化聯準會鷹派立場，在本月底 FOMC 會議上升息 3 碼。

目前，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員認為 7 月份升息 3 碼的可能性超過 90%，而且聯準會可能會將仍處高位的 CPI 數據視為採取激進緊縮政策以平息通膨的理由。

聯準會理事沃勒 (Christopher Waller)、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 等眾多官員近期屢次喊話支持 7 月升息 3 碼來遏止通膨。

不過，堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週一 (11 日) 警告，聯準會啟動升息循環僅短短 4 個月後，市場關於衰退風險的討論就越來越多，升息速度是一個懸而未決的問題，速度太快可能會導致過度轉向的風險。

美股方面，高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 警告，美國股市可能還會進一步下跌，本輪熊市尚未見底。不過，若往好處想，這波熊市已經下跌過半。

Oppenheimer 指出，特別是科技股，目前還有進一步下跌的空間，現階段估值仍比長期平均水準高出不少。但他補充說，若從長期來看，科技產業仍存在「巨大機會」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數，前值 93.1

重要個股動態：

彭博引述知情人士透露，Rivian(RIVN-US) 計劃未來幾周對擴張速度過快的地區進行人力裁減，加入美國企業今年的裁員行列，影響人數估達上百人。

知情人士表示，Rivian 目前擁有 1.4 萬多名員工，公司目標為裁員 5%，且集中在非製造業職位，包含職能重複性較高的團隊，預計未來幾周正式宣布。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

推特律師團週一 (11 日) 表示，推特沒有違反收購協議中規定的任何義務，馬斯克片面終止收購推特交易是無效的而且錯誤的。

全球首富馬斯克上週五 (8 日) 委任律師在致推特的信件中指出，希望終止以 440 億美元收購推特的交易。信函中指出，推特嚴重違反收購協議的多項條款。

推特律師團隊週一回函馬斯克指出，推特沒有違反收購協議中規定的任何義務，推特無法也不太可能令 (馬斯克的) 公司蒙受重大不利影響。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 周一 (11 日) 宣布推出外界期待已久的非同質貨幣 (NFT) 線上商城，以重振業務，並從消費者採用加密貨幣和區塊鏈技術中獲利。

GameStop 表示，目前該平台已向公眾開放 Beta 測試版，允許用戶連接自己的數位資產錢包，包括近期推出的 GameStop 錢包，接著用戶能購買、出售和交易虛擬商品的 NFT。

GameStop 表示，再過一段時間，該商城將擴充其他功能，例如提供 Web3 遊戲等。