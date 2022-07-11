提撥高額貸款損失準備金 美國大型銀行第2季獲利將暴跌

由於對疫情復甦的樂觀被可能的衰退所取代，貸款損失準備金增加，預計美國大型銀行第 2 季獲利將較去年同期大幅下降。

Refinitiv I/B/E/S 數據顯示，分析師預計摩根大通 (JPM-US) 周四 (14 日) 財報將顯示獲利下降 25%，而花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 周五 (15 日) 將分別顯示獲利下降 38% 和 42%。

一樣擁有龐大的消費者和企業貸款專營權的美國銀行 (BAC-US)，預計在 7 月 18 日發布財報時獲利將下降 29%。

獲利暴跌是由於這些大型銀行增加提撥預期貸款損失準備金，這與一年前的情況相反，當時由於預期的疫情損失未能實現且經濟走強，它們的財報因調降這些準備金而受益。

持有摩根大通和摩根士丹利 (MS-US) 股票的 Albion Financial Group 投資長威爾 (Jason Ware) 表示，「對於銀行業來說，這將是個不穩定的一季。」

他說，投資人將希望聽到高階主管們對經濟健康狀況以及借款人「現在是否更加不穩定」的說法。

根據 2020 年 1 月生效的會計準則，銀行必須將經濟前景計入貸款損失準備金。

雖然上周五 (8 日) 公布的非農就業報告數據顯示美國經濟在 6 月新增就業崗位多於預期，但仍可能處於衰退邊緣。第 1 季國內生產總值 (GDP) 收縮，過去 2 周消費者支出和製造業數據不熅不火。

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 上月警告經濟面臨「颶風」；而摩根士丹利 CEO 戈爾曼 (James Gorman) 表示，經濟衰退的可能性為 50%。

RBC Capital Markets 銀行分析師卡西迪 (Gerard Cassidy) 表示：「銀行將不得不為此增提準備。」

他估計，美國 4 大銀行摩根大通、花旗、富國銀行和美國銀行可能會提撥 35 億美元的損失準備金，而去年它們釋出準備金時的收益為 62 億美元。

因此，銀行的獲利看來會比它們的基礎業務差。根據巴克萊銀行分師戈德伯格 (Jason Goldberg) 估計，4 大銀行的預提稅前獲利將只下降 7%。

可以肯定的是，隨著企業開始增加借貸，消費者再次使用信用卡旅遊和外出就餐，銀行也在增加他們一直在提撥額外貸款的準備金。而且實際貸款損失和拖欠率仍接近歷史低點。

但銀行高管表示，更多貸款往往會變成不良債權。分析師將敦促銀行提供有關時間和規模的線索，以及它們最終可能會在多大程度上抵消淨利收入的差益，也就是即銀行的資金成本與它們賺得利息之間的差額。

戈德堡表示，在貸款增加和利率上升的推動下，淨利收入成長將呈 10 年來最高水平。他估計，4 大銀行第 2 季淨利收入平均增加 14%。

他說，「貸款成長非常強勁，貸款損失非常低。」

但卡西迪說，嚴重的經濟衰退可能會導致實質貸款損失並抵消這些收益。

摩根士丹利是美國第六大資產銀行，也是華爾街的主要參與者和投資經理人，周四也將發布財報，預計獲利將下降 17%。

第五大銀行高盛集團 (GS-US) 預計將在 7 月 18 日發布財報公布獲利下降 51%。

與摩根士丹利一樣，高盛的消費者和企業貸款少於四大銀行，其貸款損失準備金的變化對獲利的影響性也不那麼重要。

但高盛對包括股票和債券承銷在內的交易費用預計將大幅下降，部分被波動性增加導致的交易收入增加所抵消。

由於較高的利率抑制了房貸需求和再融資，房貸業務收入預計將下降。

戈德堡說，銀行的資產管理業務也將因股票和債券價格下跌，而導致營收減少。