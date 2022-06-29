傳高盛消費銀行業務今年將虧損12億美元

媒體報導，高盛 (GS-US) 的消費銀行部門今年將遭受巨額虧損。

高盛 CEO 所羅門 (David Solomon) 之前曾將這個部門拿來與亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端巨頭 AWS 比較，因為看好它的成長潛力。

《彭博》周二 (28 日) 引述知情人士報導，根據該行內部預測，名為 Marcus 的消費銀行部門將在 2022 年虧損超過 12 億美元。

高盛股價在周三 (29 日) 盤前持平微升。

報導指出，第 2 季的燒錢率符合這些預測。

與 3 年前相比，這是一個巨大的轉變。當時所羅門聲稱，如果 Marcus「在矽谷之外並取得我們取得進展的 20%，我們將獲得很多讚譽，人們會將資金投注於我們來參與這項業務。」

去年消費銀行部門人力大量流失。當時的報導顯示，過度勞累和筋疲力盡的員工正在逃離銀行。當時，高盛駁斥相報導，宣稱 Marcus 仍是「人才磁鐵」。

報導表示，虧損源自於新業務的增加、疫情的影響和成本的飆升，並補充說，隨著經濟不景氣，該行還將被迫為貸款損失預留更多準備金。

身為華爾街首屈一指的投資銀行，高盛一直在重塑自身並擴大其消費銀行業務，以減少對交易和投資銀行業務收入的依賴。

話雖如此，對於聲稱普通美國人「渴望加入我們品牌」的所羅門來說，這還是令人失望。他說，如果該公司提供美國人想要的服務，「就會有很多客戶」。