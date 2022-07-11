微軟攜手高科大 發表亞洲首部Azure AI驅動自駕車

全球自駕車產業發展快速，微軟 (MSFT-US) 今 (11) 日表示，攜手新創台灣智慧駕駛(Turing Drive)、凌華(6166-TW)，協助高科大打造首部以微軟 Azure AI 服務驅動的自駕車。

台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正表示，微軟 Azure 雲端平台提供高速運算能力，搭配 AI 服務，可提高自駕車軟體的智慧化程度，高科大校長楊慶煜也說，期望透過這次自駕車研發成果展現，讓高科大成為台灣未來自駕車整合解決方案的重要推手。

微軟指出，因應全球數位轉型潮流，高科大近年以自駕車研發、雲端科技做為未來重點發展領域，這次將 Azure AI 平台結合高科大研發長郭俊賢研發的燃料電池專業，將助力國內學術界無人載具研發。

微軟進一步表示，這次也整合 Turing Drive、凌華的軟硬體，其中 Turing Drive 是 首度採用微軟 Azure AI 服務開發自駕車模組，藉由 Turing Drive 過往在中小型巴士、慢速車等車輛平台的開發經驗，搭配凌華邊緣運算服務，成功大幅縮短開發時間。

高科大攜手微軟推出亞洲首部 Azure AI 驅動自駕車，微軟預期，將成為台灣自駕車產學合作的示範，並加速推動新世代智慧車輛的多元應用，同時也讓更多學生具備雲端開發能力，培育更多優秀科技人才。