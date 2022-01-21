美國銀行業2021年關閉分行家數創紀錄 富國銀行最多

隨著越來越多客戶轉向數位銀行業務以及金融業進行整合，美國銀行業者在 2021 年關閉的零售分行數目創下紀錄新高。

根據標準普爾全球市場情報 (S&P Global Market Intelligence) 數據，美國銀行業者去年關閉了 2927 家分行。分析發現，關閉家數近 4000 家，新開家數則有 1000 多家。

由於新冠疫情加速了數位化發展，在 2020 年創下歷史新高之後，銀行關閉數字再創另一個新高。

RBC Capital Markets 美國銀行股票策略主管 Gerard Cassidy 表示：「我們預計分支機構的減少趨勢將持續數年，因為銀行業更多以交易為主的業務將以數位方式完成。」

S&P Global 的數據顯示，分行關閉也與銀行合併有關。銀行業的併購交易在 2021 年達到 770 億美元，為 2006 年以來的最高水平。

Cassidy 說：「隨著產業持續整合，並且在交易獲得批准時會有分行重疊的情形出現，因此沒有必要在同一條大街上設立兩家分行。」

根據標準普爾全球市場情報的數據，富國銀行 (WFC-US) 在 2021 年關閉分行最多，去年淨關閉了 267 家。

雖然摩根大通 (JPM-US) 是去年第六大淨分支機構，但該公司在 2021 年開設的分行最多，在擴展到新市場的過程中開設了 169 家新分行。