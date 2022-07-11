Frontier航空要求Spirit航空延後股東投票日至7月27日

超低成本航空公司 Frontier Group Holdings Inc (ULCC-US) 表示，公司已要求被收購目標 Spirit Airlines Inc (SAVE-US) 將股東對其提議要約的投票延後到 7 月 27 日，以需要更多時間來爭取夠多的代理支持。

Frontier 在周日 (10 日) 的一封公開信中說，「根據我們截至 7 月 8 日收到的代理數據，我們距離獲得 Spirit 股東的批准還有很長的路要走。」

該請求如果被接受，將是 JetBlue Airways Corp (JBLU-US) 和 Frontier 之間長達數月的廉價航空公司競購戰中，第 4 次延後投票。

總部位於佛州的 Spirit 上周將股東特別會議延後到 7 月 15 日，以便其董事會可以繼續與兩位提出收購要約者進行談判。

Spirit 在 2 月與競爭對手 Frontier 簽署了現金和股票交易，以合組一家全新的廉價航空公司並與大型全國性航空公司競爭，但 JetBlue Airways Corp 在 4 月加入收購要約之列。

此後，JetBlue 和 Frontier 展開了競購戰。JetBlue 的出價較高，但 Spirit 曾表示美國監管機構將阻止該交易。

JetBlue 上月將其報價提高每股 10 美分，將整體交易價值提高至每股 34.15 美元。

截至上周五 (8 日) 收盤，Frontier 的現金加股票報價為每股 24.69 美元。