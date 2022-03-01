〈俄烏衝突〉分析師：美國銀行業對俄羅斯曝險度「很小」

美國銀行業正在估算其對俄羅斯的曝險額度，因為對該國實施的制裁引發人們對將俄羅斯排除在國際融資之外可能造成的全球影響提出質疑。

但加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場總經理卡西迪 (Gerard Cassidy) 表示，俄羅斯的相對規模，以及該國與美國公司的有限交易，應該會遏制潛在經濟崩潰的風險。

關注美國大型銀行的卡西迪說：「曝險度很小。」

由於俄羅斯的銀行業以及該國的中央銀行被排除在全球銀行體系之外，有人質疑 G20 國家經濟可能出現崩潰的連鎖反應。俄羅斯已經承受制裁的影響，俄羅斯盧布兌美元貶值超過 25%。

花旗集團 (C-US) 周一 (28 日) 表示，它對俄羅斯曝險額度約為 100 億美元的貸款、政府債務和其他與俄羅斯有關的資產。該公司擁有的總資產超過 2 兆美元。

該行在披露曝險度的年度文件中表示，「花旗繼續監測當前的俄羅斯與烏克蘭地緣政治局勢和經濟狀況，並將酌情減輕其曝險度和風險。」

摩根大通 (JPM-US) 和美國銀行 (BAC-US) 在年度文件中並未將俄羅斯列為曝險度排名前 20 的國際市場。富國銀行 (WFC-US) 比其他三大銀行更專注於美國本土業務，它也沒有在其年度申報中提及俄羅斯。

但近來，俄羅斯面臨的一些間接風險已納入金融穩定的討論中。

西方國家上周末宣布了一系列針對俄羅斯的制裁措施。除了部分切斷該國與被稱為 SWIFT 的重要全球金融網絡的聯繫外，美國還表示將阻止與俄羅斯央行的交易，以防止該國捍衛其貨幣。

隨著俄羅斯盧布貶值，俄羅斯央行將利率提高了一倍，從 9.5% 升至 20%。

俄羅斯銀行以外的業務正在引發人們對 Sberbank 和 VTB 等金融巨頭擠兌的擔憂，這兩家銀行都是美國制裁的目標。

但國際貨幣基金 (IMF) 前首席經濟學家羅格夫 (Kenneth Rogoff) 指出，步履蹣跚的俄羅斯經濟可能不會蔓延成美國的金融危機。

他指出，「事實是，俄羅斯在能源市場上非常重要，但它在全球經濟中只是一個侏儒；烏克蘭的規模甚至更小。」根據世界銀行截至 2020 年的數據，按 GDP 計算，俄羅斯是世界第 11 大經濟體。

但有些人對類似雷曼兄弟的全球事件表達擔憂，害怕大型銀行倒閉引發全球金融危機。Sberbank 和 VTB 總共擁有約 7500 億美元總資產，並在中歐和東歐擁有外國分支機構。

瑞士信貸分析師波札 (Zoltan Pozsar) 周末寫道，隨著俄羅斯及其銀行爭相尋找美元，全球各地的公司可能面臨巨大的結算風險，「俄羅斯銀行由於被 SWIFT 排除在外而無法付款，就像雷曼兄弟由於其清算銀行不願代位付款一樣。歷史雖不會重演，但有時會產生共鳴。」

卡西迪表示，即使在全球金融壓力巨大的情況下，美國銀行業者應該也能度過難關，「如今的全球金融狀況比雷曼之前要強得多。」「在美國，銀行系統的資本流動性已達金融危機後的 2 倍多。」