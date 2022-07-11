〈房產〉房市景氣旺 房地合一稅收連四年預算超額達成

根據最新財政統計資料顯示，房地合一稅收過去四年每年政府都有編列稅收預算，但房市景氣暢旺，帶動短期投資房地合一稅收大增，過去四年個人房地合一稅收，比起政府編列的稅收預算，達成率從 168-427%，2021 年台中市全年稅收 50.3 億元，佔全台稅收金額近 2 成。

以去年為例，預算編列從前一年的 27.9 億元，拉高到 87.2 億元，但最終去年的個人房地合一稅仍高達 245.7 億元。整體房市的走向，房仲業者指出，房地合一稅收金額增減，是一個很好的觀察指標。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然政府編列預算通常採取保守，不過從房地合一稅收的大幅增加，也出乎主管機關意料之外，從房地合一稅收變化來看，2020 年差異最大，預算數 27.9 億元，結果超徵 3 倍以上，最後稅收近 120 億元，去年更一舉增加到 246 億元，反映房地長短期呈現大幅上揚，且短期交易增加都帶動房地合一個人稅收暴增。

2021 年房地合一主要都會區稅收最高的是台中市，全年稅收 50.3 億元，佔全台稅收金額近 2 成，反映台中市房價出現明顯漲幅，且短期交易數量多，可能於當地有許多重劃區與預售案且房價一路上揚有關，第二高則是高雄市的 36.4 億元，至於全台交易量最大的新北市，僅排名第四，全年房地合一稅收 29.8 億元，可能與過去幾年房價漲勢相對溫和，且買方自用比例偏高有關係。

曾敬德表示，房地合一稅收屬於所得稅，有獲利才需繳稅，因此稅收大幅增加，背後代表房價也出現明顯漲勢，另一方面 2016 後買進的不動產，短期出售增加也帶動稅收成長，再加上一手市場景氣熱絡，預售換約也納入房地合一稅申報，也會帶動稅收成長，但雖然現階段房地合一稅收位處高檔，但未來一旦景氣反轉，房地合一稅收也會是一個很好的觀察指標。