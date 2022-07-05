〈房產〉今年上半年家戶購屋比 台中、桃園最旺

房仲業者統計顯示，反映區域買氣的家戶購屋比例，今年上半年六都比例都比五年前增加，反映當前買氣狀況熱絡，遠優於五年前房市低迷時期，其中，上半年家戶購屋比例最高的是桃園市，每百戶家庭就有 2.6 戶購屋，其次是台中市，每百戶有 2.5 戶購屋。

對比 2018 年上半年家戶購屋比，台中增加比例比桃園多一些，反映台中地區過去一段的市場買氣相當暢旺。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從家戶購屋比的統計來看，北台灣家戶購屋最旺的就是桃園市，而台中市則是中部交易最熱的都會區，這些區域的買氣暢旺有許多原因，包括許多重大建設逐漸落成，區域內的工作機會多，吸引外來人口移入，都市人口結構相對年輕，且過去一段時間景氣暢旺時，吸引更多需求進場購屋。

統計顯示，雖然上半年移轉量最大的是新北市的 3.4 萬棟，不過因為新北市人口與家戶數量龐大，統計起來的單位買氣反而不如其他區域活潑，統計過去五年除了北市，其他區域的家戶數都呈現明顯增長，需求增加又碰上景氣復甦，家戶購屋比也增溫。

台北市的家戶購屋比上半年為 1.5%，略高於 5 年前的 1.3%，家戶購屋比例位居六都之末，新北市則是 2.1%，最高的則是桃園市的 2.6%，其次台中市的 2.5%，南二都的台南市與高雄市則都是 1.8%。

曾敬德指出，從家戶購屋比的結構可以發現，越年輕的都市買氣越暢旺，像台北市這類發展成熟的區域，首購門檻較高，家戶購屋比例相對較低，但可能換屋的需求反而比其他區域更顯著。