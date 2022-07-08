〈房產〉北市危老案高峰期已過 今年上半年僅66件

北市危老案已通過 683 案，吸引大型投資機構也趁危老改建獎勵，將老舊辦公、飯店趁機改建，不過，房仲業者指出，危老改建在北市似乎已經有腳步放緩跡象，依北市建管處最新資料顯示，今年上半年累計通過核准的案件北市共 66 件，去年全年有 210 件，前年高峰更有 296 案，今年核准數量已經明顯呈現量縮。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，先前危老改建傳出時程規模獎勵可能落日，吸引許多案子趕快送件，加上初期容易整合的案子都已經送件，因此北市危老審核通過的高峰期落在 2020 年，近期因為造價大幅上揚，小面積土地的開發案成本大幅增加，整合者一方面有造價增加的壓力，一方面又要擔心未來連發包都成問題，而參與危老改建的地主與屋主也不願降低分回比例，因此小面積的危老案成為這波受影響最大的族群。

統計北市建管處資料顯示，北市危老數量最多的是中山區，累計已經審核通過 98 案，其次則是大安區 83 案、士林區 80 案、大同區 77 案、北投區 71 案，顯示市中心區域如中山區、大安區都是危老熱區，另外早期開發的大同區、北投區也都有不少個案參與。

以近年核准通過的數量來看，高峰期出現在 2020 年的 296 案，2021 年 210 案，今年上半年則只剩下 66 案，整體核准案量呈現明顯量縮，而觀察已經通過的危老案，通常所有權人越少越單純越容易整合，包括飯店業、飯店、戲院、南門市場、寺廟、大舞廳、整排的透天厝等，都成為這波危老政策下的受惠者。

曾敬德表示，由於這波造價上揚對於小面積開發成本增加甚多，整合者可能面臨無利可圖的狀況，近一年市場整合者有重回都更案的趨勢，一來都更時間較長，可以等待未來造價漲勢較為緩和，另外大面積開發的賣相也較好。